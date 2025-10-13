Brenno lamenta lesão de João Ricardo e se diz preparado para ser titular no Fortaleza

Goleiros João Ricardo e Brenno em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Na última semana, o Fortaleza divulgou que o goleiro João Ricardo, titular e um dos líderes do elenco, terá de passar por uma cirurgia – situação que deve afastá-lo dos gramados por cerca de seis meses. A notícia, claro, abalou o grupo. Um dos mais impactados foi Brenno, companheiro de posição do camisa 1, que agora assumirá em definitivo a baliza tricolor neste restante de temporada. Em entrevista coletiva, o arqueiro lamentou a lesão de João Ricardo e revelou que conversa frequentemente com o colega, desejando-lhe força na recuperação e orando para que tudo ocorra bem no procedimento cirúrgico. Paralelamente, Brenno destacou estar pronto para a titularidade — algo para o qual vinha se preparando desde que chegou ao clube, embora soubesse que sua condição inicial seria a de reserva.