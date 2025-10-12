Bareiro revela pressão em seca de gols de 12 jogos

Bareiro revela momento difícil com seca de gols e 'explosão de sentimentos' após vitóriaCentroavante contou em entrevista ao Esportes O POVO que se sentiu pressionado após pênalti perdido e que gol diante do Juventude foi valioso pela vitória e para "extravasar" tal pressão
O difícil momento vivido pelo Fortaleza na temporada 2025, em que a equipe luta para escapar do rebaixamento à Série B do Brasileirão, é marcado por falhas e equívocos em jogos decisivos. Nos últimos compromissos, porém, o time comandado por Martín Palermo tem sentido um pouco menos o peso de estar no Z-4. Com três vitórias recentes, o Tricolor conseguiu subir na tabela: após rodadas ocupando a vice-lanterna, agora é o 18º colocado, com 24 pontos somados em 26 partidas.
A reação começou com a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, quando o centroavante paraguaio Adam Bareiro marcou um dos gols que garantiram o triunfo. Em entrevista ao Esportes O POVO, o atacante revelou ter enfrentado momentos difíceis após perder um pênalti contra o Mirassol e acumular uma seca de 12 jogos sem balançar as redes.
“Foi um momento muito ruim. Já passei por situações parecidas na carreira, mas nesse pênalti eu me senti muito mais pressionado. Queria fazer as coisas bem, tive a chance de marcar e não consegui — e ainda na frente da nossa torcida. Fiquei muito triste. Conversei com minha família, com meus colegas, até que veio o jogo contra o Juventude, quando consegui virar essa situação”, contou o jogador, que destacou como o gol marcado serviu para aliviar um peso que carregava.
“Foi uma explosão dos sentimentos que eu vinha guardando. Muitas coisas que falo só pra minha família, naquele momento eu extravasei, coloquei tudo pra fora. Eu vinha pensando que, quando fizesse o primeiro gol em um jogo importante, seria o início de uma virada. Por sorte, o gol veio com a vitória, que foi o mais fundamental. E isso foi muito bom, por isso também a emoção”, celebrou o centroavante.
Leia mais
Adaptação ao futebol brasileiro
Os altos e baixos de Bareiro com a camisa tricolor também passam pelo processo de adaptação ao futebol brasileiro. O paraguaio destacou ao Esportes O POVO que considera o Brasileirão a liga mais difícil que já disputou. Segundo ele, ainda não atingiu seu melhor nível, mas busca evoluir a cada rodada para ajudar o Fortaleza.
“Sobre adaptação, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, muito competitivo e totalmente diferente dos torneios em que já atuei. Mas é um desafio muito bom. Não vou dizer que estarei na minha melhor forma já na próxima partida, não é assim, mas estou tentando marcar o mais rápido possível e contribuir quando estou em campo. É uma liga muito importante justamente por ser tão exigente”, afirmou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente