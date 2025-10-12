Bareiro revela pressão em seca de gols de 12 jogos

Adam Bareiro falou sobre pênalti perdido e recuperação com Palermo em entrevista ao Esportes O POVO. / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O difícil momento vivido pelo Fortaleza na temporada 2025, em que a equipe luta para escapar do rebaixamento à Série B do Brasileirão, é marcado por falhas e equívocos em jogos decisivos. Nos últimos compromissos, porém, o time comandado por Martín Palermo tem sentido um pouco menos o peso de estar no Z-4. Com três vitórias recentes, o Tricolor conseguiu subir na tabela: após rodadas ocupando a vice-lanterna, agora é o 18º colocado, com 24 pontos somados em 26 partidas. A reação começou com a vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, quando o centroavante paraguaio Adam Bareiro marcou um dos gols que garantiram o triunfo. Em entrevista ao Esportes O POVO, o atacante revelou ter enfrentado momentos difíceis após perder um pênalti contra o Mirassol e acumular uma seca de 12 jogos sem balançar as redes.