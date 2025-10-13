Brenno cita trabalho psicológico no Fortaleza e elogia: "Tem ajudado na confiança"O goleiro tricolor também destacou a importância do período livre na Data Fifa para a equipe aprimorar e corrigir falhas
Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Fortaleza foi para a pausa da Data-Fifa com um clima mais leve, embora o cenário na Série A ainda seja complicado. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 13, o goleiro Brenno destacou que, além das questões dentro de campo, há outro fator primordial na luta contra o rebaixamento: o trabalho psicológico que vem sendo feito no Pici.
O arqueiro fez elogios ao novo psicólogo do clube e citou que esse elemento mental tem feito a diferença para ele e os demais companheiros de elenco. Além disso, Brenno voltou a reforçar que a estratégia do Fortaleza não é atropelar etapas, e sim pensar “jogo a jogo”, com foco total no Vasco, rival que o time enfrenta na próxima quarta-feira, 15, na Arena Castelão.
“Temos esse foco jogo a jogo. Na situação em que estamos, precisamos focar 100% da nossa energia no próximo adversário. Depois do Vasco, teremos o Cruzeiro e, assim, vamos direcionando nossas energias para a próxima partida. Além do trabalho em campo, temos o trabalho mental. Estamos com um novo psicólogo, o Éric, que está trabalhando conosco esse aspecto de confiança e motivação. Acredito que tem feito a diferença para mim e para os outros atletas. É um trabalho muito bom, muito legal, que ele vem realizando”, comentou.
Fortaleza usa período livre para aprimorar e corrigir falhas
O Tricolor do Pici terá, ao todo, dez dias livres antes de retomar a rotina de jogos no Campeonato Brasileiro. De acordo com Brenno, o período foi muito importante para o técnico Martín Palermo aprimorar o que a equipe vinha fazendo bem, mas, principalmente, corrigir deficiências que ficaram evidentes nas últimas partidas.
"Devido às circunstâncias deste ano, o nosso objetivo maior, sem dúvida nenhuma, é permanecer na Série A. Nosso trabalho tem sido focado no Vasco, em aprimorar o que fazemos bem e também em corrigir as nossas deficiências para chegarmos contra o Vasco 100%, fazermos um grande jogo e conquistarmos a vitória dentro de casa", disse.