Brenno cita trabalho psicológico no Fortaleza e elogia: "Tem ajudado na confiança"

Goleiro Brenno jogou duas partidas pelo Fortaleza / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Fortaleza foi para a pausa da Data-Fifa com um clima mais leve, embora o cenário na Série A ainda seja complicado. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 13, o goleiro Brenno destacou que, além das questões dentro de campo, há outro fator primordial na luta contra o rebaixamento: o trabalho psicológico que vem sendo feito no Pici. O arqueiro fez elogios ao novo psicólogo do clube e citou que esse elemento mental tem feito a diferença para ele e os demais companheiros de elenco. Além disso, Brenno voltou a reforçar que a estratégia do Fortaleza não é atropelar etapas, e sim pensar “jogo a jogo”, com foco total no Vasco, rival que o time enfrenta na próxima quarta-feira, 15, na Arena Castelão.