Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para duelo contra Vasco

Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para duelo contra VascoA partida contra o cruzmaltino, acontecerá no próximo dia 15, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
Alguns dias após superar o Juventude, em Caxias do Sul (RS), o Fortaleza liberou, nesta quarta-feira, 8, o check-in dos sócios-torcedores para a partida contra o Vasco, que acontece no próximo dia 15, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
A venda de ingressos para o público geral começa nesta quinta-feira, 9, a partir das 12 horas, novamente com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados a dois setores da Arena: Inferior Norte e Sul. Já no Setor Superior Sul, acompanhantes de sócios-torcedores também irão usufruir dos mesmos valores promocionais.
Os check-ins podem ser realizados através do site Sócio Torcedor do clube. Já as vendas acontecem pelo site Leão Tickets e nas lojas físicas do clube: Leão 1918 do Pici, Laion World, Grand Shopping Messejana, Shopping Iguatemi ou RioMar Kennedy.
Os preços variam conforme o setor:
- Inferior Sul/Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul (Sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
*Sócios dos planos Recarga têm direito a 70% de desconto no ingresso.
Fortaleza x Vasco: horário do check-in de cada plano
Quarta 08/10
- 10h: Conselheiro e Proprietário
- 13h: Leão do Pici (Acesso Garantido e Recarga)
- 16h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)
Quinta 09/10
- 8h: Leão Fiel, É o Laion e Leão Interior
- 10h: Pra todo Tricolor (sendo mil vagas distribuídas entre os setores Superior Central e Inferior Norte)