Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para duelo contra Vasco

Alguns dias após superar o Juventude, em Caxias do Sul (RS), o Fortaleza liberou, nesta quarta-feira, 8, o check-in dos sócios-torcedores para a partida contra o Vasco, que acontece no próximo dia 15, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A venda de ingressos para o público geral começa nesta quinta-feira, 9, a partir das 12 horas, novamente com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados a dois setores da Arena: Inferior Norte e Sul. Já no Setor Superior Sul, acompanhantes de sócios-torcedores também irão usufruir dos mesmos valores promocionais.