João Ricardo é o jogador do Fortaleza com maior minutagem em 2025; veja top-5Goleiro segue como peça-chave do elenco, apesar dos jogos em que tem ficado de fora por conta de lesão. Trio estrangeiro e Lucas Sasha completam o ranking
Apesar de algumas lesões sofridas em 2025, João Ricardo segue como um atleta de destaque no elenco do Fortaleza. Presente em 36 dos 53 jogos disputados pelo Leão na temporada, o goleiro é o líder em minutos em campo.
Mancuso, Lucas Sasha, Kuscevic e Lucero fecham o top-5 tricolor nesta estatística no ano. Os dados são do site Soccerway.
Titular do time do Pici, João Ricardo já era destaque em minutagem. Em 2024, o camisa 1 ultrapassou os 6 mil minutos jogados, desfalcando o Leão em apenas três confrontos ao longo de toda temporada. Neste ano, o número é menor, mas segue alto: são 3.150 minutos sob a meta tricolor.
Em 2025, o arqueiro de 37 anos acabou sofrendo com lesões e virou baixa. A primeira delas foi no aquecimento do Clássico-Rei pelo Brasileirão, no dia 13 de julho, quando sofreu uma fratura no quinto dedo da mão esquerda e teve que passar por cirurgia. Ficou fora por oito partidas, até voltar ao banco de reservas contra Mirassol e Internacional.
Após retomar a titularidade no jogo seguinte, diante do Vitória, já em setembro, João Ricardo se machucou novamente. Desta vez, uma tendinite no ombro direito o afastou do confronto contra o Palmeiras. O camisa 1 retornou na vitória sobre o Sport e foi decisivo, mas voltou a sentir a mesma lesão e foi desfalque contra São Paulo e Juventude, substituído por Brenno.
Jogadores de linha em destaque
Entre os jogadores de linha, Eros Mancuso é o que mais tem tempo em campo pelo Tricolor na temporada. Com participação em 35 partidas, o lateral-direito já soma 2.722 minutos jogados e, apesar de ter vivido altos e baixos em 2025, parece ter se encontrado no esquema de Martín Palermo, com participações diretas em gols.
O defensor argentino é seguido pelo volante Lucas Sasha, que já possui 2.691 minutos jogados e tem sido imprescindível no meio-campo tricolor. Titular em 20 dos 26 jogos do Leão no Brasileirão, o camisa 88 é o líder de desarmes da competição nacional, com uma média de 3,7 ações por partida, segundo o Sofascore.
Na defesa, Kuscevic também tem sido presença constante nos jogos do Leão, com 2.669 minutos em 33 jogos. No triunfo sobre o Juventude, domingo passado, 5, o zagueiro chileno retornou à titularidade após passar um período se recuperando de um edema no músculo adutor da coxa direita — o jogador foi desfalque por cerca de um mês e meio.
No setor ofensivo, Lucero é o atacante que mais jogou pelo Fortaleza no ano. O centroavante argentino tem apenas 11 gols em 2.656 minutos em campo, uma média de aproximadamente um tento a cada 2,5 jogos. Ainda assim, o camisa 9 é o goleador do Tricolor no ano. Atrás dele, aparece Breno Lopes, com oito gols marcados em 2.453 minutos em campo.
Os também atacantes Yago Pikachu (2.093 minutos) e Marinho (2.090) são outros com alta minutagem, além do volante Emmanuel Martínez (1.999) e do lateral-esquerdo Bruno Pacheco (1.899).
Top-5 atletas do Fortaleza com mais minutos em 2025:
- João Ricardo: 3.150 minutos
- Eros Mancuso: 2.722 minutos
- Lucas Sasha: 2.691 minutos
- Kuscevic: 2.669 minutos
- Lucero: 2.656 minutos