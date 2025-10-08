João Ricardo é o jogador do Fortaleza com maior minutagem em 2025

Goleiro João Ricardo em aquecimento antes do jogo Floresta x Fortaleza, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Apesar de algumas lesões sofridas em 2025, João Ricardo segue como um atleta de destaque no elenco do Fortaleza. Presente em 36 dos 53 jogos disputados pelo Leão na temporada, o goleiro é o líder em minutos em campo. Mancuso, Lucas Sasha, Kuscevic e Lucero fecham o top-5 tricolor nesta estatística no ano. Os dados são do site Soccerway.

Jogadores de linha em destaque Entre os jogadores de linha, Eros Mancuso é o que mais tem tempo em campo pelo Tricolor na temporada. Com participação em 35 partidas, o lateral-direito já soma 2.722 minutos jogados e, apesar de ter vivido altos e baixos em 2025, parece ter se encontrado no esquema de Martín Palermo, com participações diretas em gols. O defensor argentino é seguido pelo volante Lucas Sasha, que já possui 2.691 minutos jogados e tem sido imprescindível no meio-campo tricolor. Titular em 20 dos 26 jogos do Leão no Brasileirão, o camisa 88 é o líder de desarmes da competição nacional, com uma média de 3,7 ações por partida, segundo o Sofascore.

Na defesa, Kuscevic também tem sido presença constante nos jogos do Leão, com 2.669 minutos em 33 jogos. No triunfo sobre o Juventude, domingo passado, 5, o zagueiro chileno retornou à titularidade após passar um período se recuperando de um edema no músculo adutor da coxa direita — o jogador foi desfalque por cerca de um mês e meio. No setor ofensivo, Lucero é o atacante que mais jogou pelo Fortaleza no ano. O centroavante argentino tem apenas 11 gols em 2.656 minutos em campo, uma média de aproximadamente um tento a cada 2,5 jogos. Ainda assim, o camisa 9 é o goleador do Tricolor no ano. Atrás dele, aparece Breno Lopes, com oito gols marcados em 2.453 minutos em campo.