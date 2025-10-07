Com Palermo, Fortaleza superou número de vitórias de Vojvoda e Paiva na Série A 2025

Com Palermo, Fortaleza superou número de vitórias de Vojvoda e Paiva na Série A 2025Com Palermo no comando técnico, o Fortaleza venceu três confrontos diretos na briga contra o rebaixamento: Sport, Vitória e Juventude
O Fortaleza venceu o Juventude no último domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi. Com o resultado, em apenas cinco jogos, o Leão do Pici tem mais vitórias sob o comando do técnico Mártin Palermo do que com os dois treinadores anteriores.
Com o argentino, foram três vitórias e duas derrotas, com um aproveitamento de 60%. De acordo com dados do Sofascore, nesse período, o Fortaleza marcou seis gols e precisou de 11,3 finalizações para marcar. Por outro lado, foram sete tentos sofridos, dez chutes até ser vazado e dois jogos sem levar gol. A equipe ainda teve média de 52,2% de posse de bola nessas partidas.
Com isso, Palermo superou o número de vitórias de Juan Pablo Vojvoda (duas vitórias em 13 jogos) e Renato Paiva (uma vitória em oito jogos) com o Fortaleza no Campeonato Brasileiro.
Vitórias em confrontos diretos
Com Palermo no comando técnico, o Fortaleza venceu três confrontos diretos na briga contra o rebaixamento. A equipe cearense bateu o Vitória (2 a 0), o Sport (1 a 0) e, por fim, venceu de virada o Juventude (2 a 1), no último domingo.
As derrotas foram diante do Palmeiras (4 a 1) e do São Paulo (2 a 0). O Fortaleza ocupa a 18ª posição, dentro de zona da rebaixamento, com 25 pontos conquistados em 26 jogos. O Leão do Pici tem quatro pontos a menos que o Santos, primeiro fora do Z4.
Os números do Fortaleza com Palermo:
- 5 jogos
- 3V - 0E - 2D
- 60.0% de aproveitamento
- 6 gols marcados
- 7 gols sofridos
- 2 jogos sem sofrer gols
- 11.3 finalizações para marcar gol
- 10.0 finalizações para sofrer gol
- 52.2% posse de bola
Fonte: Sofascore