Com Palermo, Fortaleza superou número de vitórias de Vojvoda e Paiva na Série A 2025

O Fortaleza venceu o Juventude no último domingo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi. Com o resultado, em apenas cinco jogos, o Leão do Pici tem mais vitórias sob o comando do técnico Mártin Palermo do que com os dois treinadores anteriores.

Com o argentino, foram três vitórias e duas derrotas, com um aproveitamento de 60%. De acordo com dados do Sofascore, nesse período, o Fortaleza marcou seis gols e precisou de 11,3 finalizações para marcar. Por outro lado, foram sete tentos sofridos, dez chutes até ser vazado e dois jogos sem levar gol. A equipe ainda teve média de 52,2% de posse de bola nessas partidas.