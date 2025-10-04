Juventude x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza, CE, BR 25.10.02 - Fortaleza e São Paulo se enfrentam no estádio Arena Castelão pelo campeonato brasileiro da primeira divisão 2025 Na foto: Martin Palermo, técnico do Fortaleza - (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

Em situação crítica na tabela, o Fortaleza visita o Juventude neste domingo, dia 5, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 18h30min, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente dois times desesperados pelos três pontos, já que ambos estão estagnados dentro do Z-4 e precisam da vitória a todo custo para manter a esperança contra o rebaixamento. Juventude x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Tricolor O Tricolor até ensaiou uma pequena reação com a chegada do treinador Martín Palermo, conseguindo duas vitórias nos três primeiros jogos, mas não conseguiu sustentar o “bom momento”. Na rodada passada, diante de 35 mil torcedores no Castelão, o Leão perdeu para os reservas do São Paulo, mesmo jogando com um a mais por quase toda a partida.



Uma eventual derrota ou até um empate tornaria o cenário um completo desastre para o Fortaleza – que já é muito complicado. Afinal, o Juventude, que é o 18º colocado, tem 23 pontos e, com uma vitória sobre o Leão, saltaria para 26, abrindo cinco pontos de vantagem em relação ao time cearense. Palermo, por sua vez, não contará com três titulares: o goleiro João Ricardo, que trata uma tendinite no ombro direito; o lateral-esquerdo Bruno Pacheco com um edema no músculo posterior da coxa esquerda; e o meia Lucas Crispim, poupado por fadiga muscular, ficaram fora da lista de relacionados divulgada pelo clube antes do embarque da delegação. O atacante Moisés, que ainda faz transição física após lesão na coxa esquerda sofrida em abril deste ano, também ainda não voltou a ser relacionado. Ao todo, 24 atletas foram convocados para o confronto no Rio Grande do Sul. O elenco encerrou a preparação na manhã deste sábado, 4, com treino no Centro de Excelência Alcides Santos, e seguiu em voo fretado para Caxias do Sul no início da tarde.

Juventude x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Jaconero

Assim como o Leão do Pici, o Jaconero também não vive boa fase. A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini acumula quatro jogos sem vitórias no Brasileirão. Dentro de casa, onde costuma ser forte, vive um jejum de três partidas sem triunfos, sendo duas derrotas, contra Botafogo e Flamengo, e um empate, diante do Internacional.

Em números, o Juventude amarga o posto de pior defesa da Série A, com 46 gols sofridos – o Fortaleza, com 40, aparece logo depois. No ataque, o Jaconero tem o segundo pior sistema ofensivo, com 20 tentos marcados. Para a partida, Carpini terá as ausências dos laterais Marcelo Hermes e Alan Ruschel, mas contará com os retornos de dois titulares: o volante Caíque e o atacante Gabriel Taliari.



Juventude x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto O retrospecto do confronto é totalmente favorável ao Fortaleza. As equipes já se enfrentaram em 21 ocasiões na história, recorte em que o Leão do Pici venceu dez vezes, além de nove empates. O Juventude, por sua vez, contabiliza apenas dois triunfos.

O Tricolor, inclusive, não perde para o Juventude desde a Série B de 2009. De lá para cá, o time cearense enfrentou o clube gaúcho em 11 oportunidades, tendo conquistado seis vitórias - três delas nos últimos três duelos - e cinco empates. Juventude x Fortaleza pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro

"Abalado pela derrota em casa, o Fortaleza visita o Juventude em um confronto direto de desesperados na zona de rebaixamento. O Tricolor ainda não ganhou como visitante no Brasileirão e terá de vencer em Caxias do Sul (RS) para seguir sonhando com a permanência. O Juventude, que ensaiou uma reação com Thiago Carpini, está estacionado no Z-4 e também precisa ganhar para se manter vivo", avalia o jornalista do O POVO.