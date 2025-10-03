Apenas um clube evitou queda com atual pontuação do Fortaleza

Apenas um clube evitou queda com pontuação do Fortaleza após 25 rodadas da Série APara alcançar uma margem segura contra o rebaixamento, que é de 43 pontos, o Tricolor precisa vencer sete jogos e empatar um nos 13 restantes que possui no Brasileirão
A frustrante – mas merecida – derrota do Fortaleza para o São Paulo na quinta-feira passada, na Arena Castelão, aumentou ainda mais o desafio do time cearense na luta contra o Z-4. Na história dos pontos corridos, apenas um clube conseguiu escapar do rebaixamento tendo 21 pontos em 25 jogos, assim como o Tricolor está atualmente na tabela.
Foi o Atlético-MG, na temporada de 2010. Naquela ocasião, o Galo estava com dez pontos a menos que o Vitória e 12 a menos que o Guarani. O clube mineiro, comandado por Dorival Júnior na época, embalou no torneio e escapou com 45 pontos, enquanto o Leão, com 42, e o Bugre, com 37, foram rebaixados.
Outro exemplo, este mais recente, é o do Vitória, que, no ano passado, tinha 22 pontos em 25 partidas disputadas. A margem para o Rubro-Negro sair da zona era de nove pontos para o Athletico-PR. No fim, o clube baiano reagiu, alcançou 47 pontos – garantindo classificação à Sul-Americana – e “rebaixou” o Furacão, que terminou com 42.
Chance de queda do Fortaleza é de 83%
De acordo com a UFMG, após a 26ª rodada, o Fortaleza, que é o 19º, com 21 pontos, passou a ter 83% de chance de queda. Para alcançar os 43 pontos, margem relativamente segura para manter-se na elite, o time de Palermo precisa somar mais 22 pontos, ou seja, sete vitórias e um empate nos 13 jogos restantes.
Os próximos dois jogos do Fortaleza serão confrontos diretos na briga contra a zona de rebaixamento: primeiro o Juventude, fora de casa, e depois o Vasco, na Arena Castelão. Na sequência, a equipe tricolor terá o Cruzeiro e o Flamengo como adversários, rivais que estão no topo da tabela e brigam pelo título.
Com informações de Thiago Minhoca, da Rádio O POVO CBN