Apenas um clube evitou queda com atual pontuação do Fortaleza

Deyverson foi titular do Fortaleza no jogo passado / Crédito: FERNANDA BARROS

A frustrante – mas merecida – derrota do Fortaleza para o São Paulo na quinta-feira passada, na Arena Castelão, aumentou ainda mais o desafio do time cearense na luta contra o Z-4. Na história dos pontos corridos, apenas um clube conseguiu escapar do rebaixamento tendo 21 pontos em 25 jogos, assim como o Tricolor está atualmente na tabela.

Foi o Atlético-MG, na temporada de 2010. Naquela ocasião, o Galo estava com dez pontos a menos que o Vitória e 12 a menos que o Guarani. O clube mineiro, comandado por Dorival Júnior na época, embalou no torneio e escapou com 45 pontos, enquanto o Leão, com 42, e o Bugre, com 37, foram rebaixados.

