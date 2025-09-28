Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para duelo contra São Paulo

Os check-ins podem ser realizados através do site Sócio Torcedor do clube, já as vendas acontecem pelo site Leão Tickets e nas lojas físicas do clube

Um dia após derrotar o Sport, o Fortaleza liberou, neste domingo, 28, o check-in dos sócios-torcedores para a partida contra o São Paulo, que acontece na próxima quinta-feira, 2, às 19h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A venda de ingressos para o público geral começa nesta segunda-feira, 29, a partir das 12 horas, novamente com valores promocionais para o duelo, com preços a partir de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira), destinados a dois setores da Arena: Inferior Norte e Sul. Já no Setor Superior Sul, acompanhantes de sócios-torcedores também irão usufruir dos mesmos valores promocionais.