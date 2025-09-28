⁠Em 3 jogos, Palermo iguala Vojvoda em vitórias na Série A 2025

Há menos de um mês no Pici, o ex-atacante chegou ao Tricolor em um importante momento da temporada e com um claro objetivo: manter o Leão na Série A

Sob o comando Martín Palermo, o Fortaleza derrotou o Sport por 1 a 0 e ganhou fôlego para continuar sua briga na luta contra o rebaixamento. Mais do que o placar conquistado na tarde do último sábado, 27, na Arena Castelão, o resultado reforça a confiança no trabalho do treinador argentino.

Há menos de um mês no Pici, o ex-atacante chegou ao Tricolor em um importante momento da temporada e com um claro objetivo: manter o Leão na Série A. Mesmo com algumas interrogações com relação a sua chegada, Palermo direcionou o escrete leonino a duas vitórias entre as três partidas que disputou.