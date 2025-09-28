⁠Em 3 jogos, Palermo iguala Vojvoda em vitórias na Série A 2025

Em 3 jogos, Palermo supera Paiva e iguala Vojvoda em vitórias na Série A 2025Há menos de um mês no Pici, o ex-atacante chegou ao Tricolor em um importante momento da temporada e com um claro objetivo: manter o Leão na Série A
Sob o comando Martín Palermo, o Fortaleza derrotou o Sport por 1 a 0 e ganhou fôlego para continuar sua briga na luta contra o rebaixamento. Mais do que o placar conquistado na tarde do último sábado, 27, na Arena Castelão, o resultado reforça a confiança no trabalho do treinador argentino.
Há menos de um mês no Pici, o ex-atacante chegou ao Tricolor em um importante momento da temporada e com um claro objetivo: manter o Leão na Série A. Mesmo com algumas interrogações com relação a sua chegada, Palermo direcionou o escrete leonino a duas vitórias entre as três partidas que disputou.
Para efeito comparativo, esse número já é maior que o de Renato Paiva, que conquistou somente um triunfo nos dez jogos que comandou o Tricolor, e iguala a quantidade que Vojvoda havia conquistado neste Brasileirão enquanto ainda treinava a equipe cearense.
Além disso, os seis pontos conquistados pelo argentino foram contra rivais diretos na briga contra a queda: Vitória-BA (18º) e Sport-PE (20º). Já a derrota única foi no Allianz Parque, em São Paulo, para o Palmeiras, que brita pelo título.