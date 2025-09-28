⁠Em 3 jogos, Palermo iguala Vojvoda em vitórias na Série A 2025

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

⁠Em 3 jogos, Palermo supera Paiva e iguala Vojvoda em vitórias na Série A 2025

Há menos de um mês no Pici, o ex-atacante chegou ao Tricolor em um importante momento da temporada e com um claro objetivo: manter o Leão na Série A
Autor Levi Lima
Sob o comando Martín Palermo, o Fortaleza derrotou o Sport por 1 a 0 e ganhou fôlego para continuar sua briga na luta contra o rebaixamento. Mais do que o placar conquistado na tarde do último sábado, 27, na Arena Castelão, o resultado reforça a confiança no trabalho do treinador argentino.

Há menos de um mês no Pici, o ex-atacante chegou ao Tricolor em um importante momento da temporada e com um claro objetivo: manter o Leão na Série A. Mesmo com algumas interrogações com relação a sua chegada, Palermo direcionou o escrete leonino a duas vitórias entre as três partidas que disputou.

Para efeito comparativo, esse número já é maior que o de Renato Paiva, que conquistou somente um triunfo nos dez jogos que comandou o Tricolor, e iguala a quantidade que Vojvoda havia conquistado neste Brasileirão enquanto ainda treinava a equipe cearense.

Além disso, os seis pontos conquistados pelo argentino foram contra rivais diretos na briga contra a queda: Vitória-BA (18º) e Sport-PE (20º). Já a derrota única foi no Allianz Parque, em São Paulo, para o Palmeiras, que brita pelo título.

