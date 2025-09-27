Lucas Sasha volta a marcar após seis meses e é decisivo em vitória do Fortaleza

Lucas Sasha volta a marcar após seis meses e é decisivo em vitória do FortalezaO volante havia marcado um gol pela última vez contra o Ceará, pelo segundo jogo da final do Cearense, em março
Autor do gol que garantiu a vitória do Fortaleza sobre o Sport neste sábado, 27, na Arena Castelão, Lucas Sasha encerrou um jejum de seis meses sem balançar as redes. A última vez que havia marcado antes do duelo contra o Rubro-Negro foi diante do Ceará, no segundo jogo da final do Campeonato Cearense, no dia 22 de março.
Após o Clássico-Rei em questão, Lucas Sasha entrou em campo em 24 jogos, mas não conseguiu contribuir com nenhuma participação em gol — seja balançando a rede ou dando assistência. O jejum terminou diante do Sport, aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o volante acertou um forte chute da intermediária e anotou o único tento da partida.
Além do gol, Sasha teve números relevantes contra o Sport
A atuação de Sasha foi decisiva para o Leão do Pici. Além do gol, o volante também teve outros números expressivos dentro de campo contra o Sport: acertou 44 de 46 passes tentados (96%), fez sete desarmes, venceu oito de 14 duelos no chão, realizou dois cortes e teve 61 ações com a bola ao longo do jogo. Os dados são do Sofascore.
Os números de Lucas Sasha contra o Sport:
- Gol: 1
- Ações com a bola: 61
- Passes longos certos: 2 de 3
- Passes certos: 96%
- Desarmes: 7
- Cortes: 2
- Interceptações: 1
