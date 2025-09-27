Lucas Sasha volta a marcar após seis meses e é decisivo em vitória do Fortaleza

O volante havia marcado um gol pela última vez contra o Ceará, pelo segundo jogo da final do Cearense, em março

Autor do gol que garantiu a vitória do Fortaleza sobre o Sport neste sábado, 27, na Arena Castelão, Lucas Sasha encerrou um jejum de seis meses sem balançar as redes. A última vez que havia marcado antes do duelo contra o Rubro-Negro foi diante do Ceará, no segundo jogo da final do Campeonato Cearense, no dia 22 de março.



Após o Clássico-Rei em questão, Lucas Sasha entrou em campo em 24 jogos, mas não conseguiu contribuir com nenhuma participação em gol — seja balançando a rede ou dando assistência. O jejum terminou diante do Sport, aos 42 minutos do primeiro tempo, quando o volante acertou um forte chute da intermediária e anotou o único tento da partida.

