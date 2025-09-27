Estreantes pelo Fortaleza, Lucas Gazal e Guzmán deixam boa impressão contra o Sport

Guzmán no jogo Fortaleza x Sport, no Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: Fernanda Barros

A vitória do Fortaleza sobre o Sport, na tarde deste sábado, 27, na Arena Castelão, contou com a estreia de dois jogadores: o zagueiro Lucas Gazal e o meio-campista Yeison Guzmán. Ambos os atletas, que tiveram minutagens distintas, causaram uma impressão inicial positiva, marcada por boas atuações individuais.

Com Brítez suspenso, Lucas Gazal foi o escolhido do técnico Martín Palermo para fazer dupla de zaga titular ao lado de Gastón Ávila — mesmo com o comandante argentino tendo Kuscevic à disposição. Em campo, o defensor teve um desempenho seguro e não comprometeu.

