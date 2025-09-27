Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estreantes pelo Fortaleza, Lucas Gazal e Guzmán deixam boa impressão contra o Sport

O zagueiro iniciou como titular no lugar do suspenso Brítez, enquanto o meio-campista colombiano foi utilizado no segundo tempo
Autor Mateus Moura
A vitória do Fortaleza sobre o Sport, na tarde deste sábado, 27, na Arena Castelão, contou com a estreia de dois jogadores: o zagueiro Lucas Gazal e o meio-campista Yeison Guzmán. Ambos os atletas, que tiveram minutagens distintas, causaram uma impressão inicial positiva, marcada por boas atuações individuais.

Com Brítez suspenso, Lucas Gazal foi o escolhido do técnico Martín Palermo para fazer dupla de zaga titular ao lado de Gastón Ávila — mesmo com o comandante argentino tendo Kuscevic à disposição. Em campo, o defensor teve um desempenho seguro e não comprometeu.

De acordo com o Sofascore, Lucas Gazal realizou 11 cortes durante a partida — sete a mais que seu companheiro de setor, Ávila —, teve 83% de precisão nos passes (acertou 40 de 48 tentativas), registrou 67 ações com a bola, além de uma interceptação e um desarme.

Guzmán entrou no segundo tempo e melhorou a dinâmica ofensiva do Leão

Yeison Guzmán, que não havia sido relacionado para os jogos contra o Vitória e o Palmeiras, ganhou sua primeira oportunidade com Martín Palermo. O colombiano entrou no segundo tempo do duelo diante do Sport e teve 22 minutos em campo, período em que conseguiu ter um impacto relevante na dinâmica ofensiva do time.

O meio-campista teve 100% de acerto nos passes (12 de 12 tentativas), além de ter dado três passes decisivos — ações que terminam em finalização ao gol. Em dois momentos, Guzmán deixou o atacante Tucu Herrera em boas condições dentro da grande área.

Números de Lucas Gazal contra o Sport:

  • Cortes: 11
  • Interceptações: 1
  • Desarmes: 1
  • Duelos pelo chão: venceu 2 de 5
  • Duelos pelo alto: venceu 2 de 3
  • Dribles sofridos: 1
  • Passes certos: 40/48 (83%)

Números de Guzmán contra o Sport:

  • Ações com a bola: 20
  • Passes certos: 100% (12 de 12)
  • Passes decisivos: 3
  • Passes longos certos: 100% (1 de 1)

Fonte: Sofascore

