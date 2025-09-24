Fortaleza "seca" Vasco contra o Bahia por contas contra Z-4; veja cenários

Atualmente o cruzmaltino é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, estando seis pontos a frente do Tricolor do Pici

Com 24 pontos conquistados e ocupando a 16ª colocação — primeira equipe fora do Z-4 —, o time comandado por Fernando Diniz tem como principal objetivo se distanciar da zona. Enquanto isso, o Tricolor do Pici, vice-lanterna da Série A com 18 pontos, “seca” o Cruzmaltino para não ver os cálculos para sair da faixa do rebaixamento aumentarem.

O Vasco receberá o Bahia na noite desta quarta-feira, 24, em São Januário, no Rio de Janeiro. Embora não esteja diretamente envolvido, o duelo, válido pela 16ª rodada da Série A, é importantíssimo para os cálculos do Fortaleza na elite do futebol nacional.

Cenários do Leão

No pior dos cenários para o Fortaleza, caso os donos da casa vençam em São Januário, chegariam a 27 pontos, saltariam para a 13ª colocação e empurrariam o Atlético-MG para a 16ª posição, com 25. Assim, a distância do Leão para o primeiro time fora do Z-4 aumentaria de seis para sete pontos, exigindo ao menos três rodadas, e não mais duas, para deixar a zona de rebaixamento.

Em um cenário intermediário, com empate, o Vasco chegaria a 25 pontos e subiria para 15º, igualando-se ao Atlético-MG, mas ultrapassando os mineiros em virtude do saldo de gols. Ainda assim, o Galo passaria a ocupar “as portas do Z-4”. Nesse caso, a diferença para o Fortaleza continuaria em sete pontos.

Por fim, o resultado ideal para o time de Martín Palermo seria a vitória do Bahia. Isso porque, em caso de derrota do Cruzmaltino, a distância para o Tricolor do Pici permaneceria em seis pontos, mas com uma vantagem extra: como a partida é atrasada, o Vasco chegaria ao seu 24º jogo no campeonato, enquanto o Fortaleza ainda tem um confronto pendente contra o Atlético-MG, pelo primeiro turno. Dessa forma, o Leão ficaria com uma partida a menos em relação ao rival carioca.