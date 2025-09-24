Com Brítez suspenso, Palermo terá opções contra o Sport; confira

Com Brítez suspenso, Palermo terá opções contra o Sport; confiraDois defensores poderão estrear pelo Leão do Pici diante do Sport, neste fim de semana
Após a goleada sofrida pelo Palmeiras, o Fortaleza volta as atenções para o duelo diante do Sport, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Para a partida do fim de semana, o técnico Palermo não poderá contar com Emanuel Brítez, que cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo contra o Alviverde.
Para suprir a ausência do camisa 33, o treinador tem três alternativas: Kuscevic, Lucas Gazal e Cristovam. Titular em 33 jogos na temporada, Kuscevic desponta como favorito para assumir a vaga. O zagueiro chileno, no entanto, não atua há mais de um mês devido a um edema na coxa direita, mas já finaliza a transição física e pode retornar justamente diante do Leão da Ilha.
Além dele, Palermo também conta com Lucas Gazal e Cristovam, ambos ainda sem estrear pelo time principal. Gazal chegou por empréstimo do Atlético-GO, após passagem pelo futebol chinês, e já foi relacionado para as duas últimas partidas do Tricolor.
Cristovam, por sua vez, é zagueiro formado na base tricolor e passou a integrar o elenco profissional ainda sob o comando de Renato Paiva. Nos últimos cinco compromissos, esteve entre os relacionados, mas segue sem oportunidades em campo.
O Fortaleza recebe o Sport neste sábado, 27, às 16 horas, na Arena Castelão. Vice-lanterna, o Leão do Pici soma quatro pontos a mais que os pernambucanos, últimos colocados da Série A.
