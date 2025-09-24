Com Brítez suspenso, Palermo terá opções contra o Sport; confira

Após a goleada sofrida pelo Palmeiras, o Fortaleza volta as atenções para o duelo diante do Sport, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Para a partida do fim de semana, o técnico Palermo não poderá contar com Emanuel Brítez, que cumprirá suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo contra o Alviverde.

Para suprir a ausência do camisa 33, o treinador tem três alternativas: Kuscevic, Lucas Gazal e Cristovam. Titular em 33 jogos na temporada, Kuscevic desponta como favorito para assumir a vaga. O zagueiro chileno, no entanto, não atua há mais de um mês devido a um edema na coxa direita, mas já finaliza a transição física e pode retornar justamente diante do Leão da Ilha.