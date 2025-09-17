Especialista aponta que Fortaleza pode escapar da queda com pontuação abaixo da média histórica

Sob o comando de Palermo, o Tricolor precisará de um aproveitamento superior a 50% / Crédito: Fernanda Barros

Na estreia de Martín Palermo no comando técnico, o Fortaleza conseguiu voltar a vencer após oito jogos e adotou a calculadora como fiel companheira até o fim da Série A, na qual o Tricolor tentará alcançar uma recuperação nunca vista na era dos pontos corridos. Ao Esportes O POVO, o professor Gilceone Costa, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), destrinchou os cálculos e o que o Leão do Pici precisa para não cair para a Série B. Agora com 18 pontos na tabela, o escrete vermelho-azul-e-branco segue na vice-lanterna, com cinco pontos de diferença para o Santos, primeiro clube fora da zona da degola. Segundo o professor, a tendência é que a "nota de corte" do descenso seja inferior ao padrão de 45 pontos do campeonato. Assim, o time de Palermo pode escapar com 42 ou até mesmo 41, mas a missão ainda será árdua.