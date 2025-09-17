Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Especialista aponta que Fortaleza pode escapar da queda com pontuação abaixo da média histórica

Especialista aponta que Fortaleza pode escapar da queda com pontuação abaixo da média histórica

Em entrevista ao Esportes O POVO, Gilceone Costa constatou que a missão é muito difícil, mas detalhou os jogos-chave e os fatores que podem livrar o Tricolor
Na estreia de Martín Palermo no comando técnico, o Fortaleza conseguiu voltar a vencer após oito jogos e adotou a calculadora como fiel companheira até o fim da Série A, na qual o Tricolor tentará alcançar uma recuperação nunca vista na era dos pontos corridos. Ao Esportes O POVO, o professor Gilceone Costa, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), destrinchou os cálculos e o que o Leão do Pici precisa para não cair para a Série B.

Agora com 18 pontos na tabela, o escrete vermelho-azul-e-branco segue na vice-lanterna, com cinco pontos de diferença para o Santos, primeiro clube fora da zona da degola. Segundo o professor, a tendência é que a "nota de corte" do descenso seja inferior ao padrão de 45 pontos do campeonato. Assim, o time de Palermo pode escapar com 42 ou até mesmo 41, mas a missão ainda será árdua.

Gilceone relatou que, segundo o seu estudo, o Fortaleza terá uma chance de queda inferior a 14% caso chegue a 42 pontos na tabela e menor que 29% caso some um a menos. Ainda assim, detalha que o baixo ritmo de pontuação dos adversários pode colaborar, caso o Tricolor se reencontre, de fato, sob o comando de Palermo. Ainda assim, o novo trabalho vai precisar de um aproveitamento de 50% para alcançar o feito.

Confira as simulações de Gilceone para o Fortaleza

  • 37 pontos — 93.9% de risco de queda
  • 38 pontos — 84.9% de risco de queda
  • 39 pontos — 69.3% de risco de queda
  • 40 pontos — 49.6% de risco de queda
  • 41 pontos — 28.9% de risco de queda
  • 42 pontos — 13.8% de risco de queda
  • 43 pontos — 4.8% de risco de queda
  • 44 pontos — 1.3% de risco de queda
  • 45 pontos — 0.3% de risco de queda
  • 46 pontos — 0.014% de risco de queda
  • 47 pontos — permanência garantida

Confrontos diretos são cruciais

Para o professor, a mudança no Fortaleza terá que ser imediata, especialmente nos confrontos diretos. "A situação do Fortaleza é um pouco complicada, tem 18 pontos e 22 partidas, o que lhe dá um rendimento de 27%. Projetando esse rendimento, ele dificilmente conseguiria mais de 40 pontos. Tem uma baixa probabilidade de conseguir isso e de se salvar. Precisa, agora, ter um rendimento em torno de 50%, conquistar 24 pontos nos possíveis 48 em disputa para ter 13% somente de queda", diz.

"Os jogos importantes nessa luta são contos do adversário direto. Não pode perder pontos para os adversários. São contra Santos, Vasco, Grêmio, Atlético-Mineiro, e principalmente o Sport. Ele pontuando bem ante esses adversários, ele certamente teria uma pontuação boa e ele poderia se salvar desse rebaixamento", complementa.

Contudo, o Fortaleza é o time com pior desempenho nos confrontos diretos contra o rebaixamento até então, e começou a mudar esse retrospecto ante o Vitória, ganhando por 2 a 0. Agora, terá que manter o bom desempenho nos jogos mais importantes. Segundo Gilceone, mesmo na dura situação que vive, o Tricolor só depende de si e tem um elenco superior à boa parte dos que estão na briga.

