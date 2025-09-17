Fortaleza tem duas campanhas indicadas a prêmio nacional de publicidade

Fortaleza tem duas campanhas indicadas a prêmio nacional de publicidadeA escolha dos vencedores será feita por votação popular no site oficial do prêmio - com o público podendo participar até o dia 29 deste mês
O Fortaleza está entre os finalistas do 10º Prêmio Sou do Esporte Foco Radical. Neste ano, o Tricolor do Pici concorre na categoria Melhores Campanhas de Comunicação, em reconhecimento a ações publicitárias que se destacam pela criatividade, impacto e engajamento.
Ao todo, quatro campanhas disputam o prêmio: Cabine do VAR e Pedido Especial, ambas do Fortaleza; Números Quebrados, do Botafogo; e Minha História na Vila, da Prefeitura do Rio de Janeiro.
“Estar entre os finalistas de um prêmio nacional com duas campanhas é o reconhecimento de que o Fortaleza tem utilizado a publicidade de forma estratégica, para aproximar o clube da sua torcida e, ao mesmo tempo, fortalecer nossa marca no cenário esportivo e de comunicação”, destacou Marcel Pinheiro, diretor de Marketing do Fortaleza.
A escolha dos vencedores será feita por votação popular no site oficial do prêmio. O público pode participar até o dia 29 deste mês. O resultado será anunciado em cerimônia no Rio de Janeiro, que reunirá personalidades do mercado esportivo, da publicidade e da comunicação.
As campanhas indicadas
A primeira campanha leonina finalista é a “Cabine do VAR — Campanha Antirracista no Dia da Consciência Negra”. Nela, o clube instalou, em uma estação de metrô de Fortaleza, uma cabine semelhante à utilizada nos jogos de futebol.
Ao colocar o fone de ouvido e analisar as imagens em vídeo, como faria um árbitro, os participantes eram impactados por três histórias reais de pessoas diferentes que sofreram episódios de racismo.
Já a segunda campanha é o “Pedido Especial — Dia dos Namorados”, voltada para o aumento do quadro de sócios-torcedores. Lançada em junho, a ação trouxe a encenação de um pedido de namoro: no lugar da aliança, o presente oferecido foi um cartão de sócio-torcedor do clube.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente