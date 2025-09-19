Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Lucas Sasha e Maurício disputam lance no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O triunfo diante do Vitória na 23ª rodada foi recebido pelo Fortaleza como um respiro. Após meses de uma completa queda livre, o time reencontrou, na estreia de Palermo na área técnica, um ar de confiança que ficava mais rarefeito a cada rodada. Ante o Palmeiras, na noite deste sábado, 20, às 21 horas, no Allianz Parque (SP), o Tricolor terá o objetivo de sustentar o estado anímico positivo que começou a surgir e se manter competitivo. Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão Contudo, a missão será mais dura, tendo em vista a boa fase do rival paulista, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro e chega embalado após bater o River Plate, na Argentina, no jogo de ida das quartas da Libertadores. Há dúvidas se Abel Ferreira irá com força total pela atenção dividida, mas a comissão não tem poupado nos jogos do torneio, mantendo o foco nas duas frentes.



Independente do resultado, a posição do tricolor na tabela não será alterada. Contudo, as distâncias podem ser reduzidas ou aumentadas. Em um cenário perfeito, caso surpreenda em São Paulo e veja Santos ou Vasco perderem seus jogos, além de Vitória e Juventude não vencerem, o time de Palermo pode ver a distância para sair da zona de rebaixamento cair para dois pontos.

Da mesma forma, uma combinação de resultados pode deixar o Leão bem mais distante de escapar. Caso perca, além de frear a empolgação, o caminho para deixar a zona pode chegar a oito pontos de diferença, com os resultados supracitados seguindo o caminho contrário e Atlético-MG e Grêmio conquistando pelo menos um ponto.

Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Verdão Por sua vez, o Palmeiras é o terceiro colocado, tendo 46 pontos e um jogo a menos que o líder Flamengo, que soma 50. Para o jogo, tem apenas um desfalque garantido, o que preserva a espinha dorsal da equipe. Nela, a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque já soma 12 gols nos últimos oito compromissos — que o Verdão não perdeu nenhum.



E sequer o desfalque é novidade, posto que se trata do atacante Paulinho, com lesão na tíbia, tendo previsão de retorno aos gramados somente em 2026 e sem integrar os relacionados desde que retornaram da Copa do Mundo de Clubes. O lateral Khellven reclamou de uma pancada ante o River e é dúvida, mas jogou os 90 minutos.

Pelo duelo decisivo ante o River acontecer na quarta-feira, 20, existe a possibilidade de Abel – que cumpriu suspensão na última rodada – poupar peças dos titulares, mas não é esperado um Palmeiras integralmente reserva, já que está na briga pelo título do Brasileirão e conseguiu, ao menos, uma vantagem mínima em Buenos Aires para o jogo de volta.

Ainda assim, há um receio pela quantidade de pendurados para enfrentar o Bahia na sequência do torneio. Estão com dois cartões acumulados os jogadores Weverton, Micael, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Vitor Roque, que podem ser poupados visando os dois jogos seguintes.



Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto O retrospecto em jogos entre as equipes é equilibrado. Ao todo, o Fortaleza enfrentou o Palmeiras em 26 ocasiões na história, tendo conquistado oito vitórias contra 11 do Verdão, além de sete empates. Em duelos onde o Palmeiras atuou como mandante, o Leão do Pici venceu três vezes e perdeu oito. Neste recorte de confrontos, ocorreu um único empate. Nesta condição, o último triunfo tricolor ocorreu no Brasileirão de 2021, por 3 a 2.