Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseA bola rola neste sábado, 20, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21 horas, pela 24ª rodada do Brasileirão
O triunfo diante do Vitória na 23ª rodada foi recebido pelo Fortaleza como um respiro. Após meses de uma completa queda livre, o time reencontrou, na estreia de Palermo na área técnica, um ar de confiança que ficava mais rarefeito a cada rodada. Ante o Palmeiras, na noite deste sábado, 20, às 21 horas, no Allianz Parque (SP), o Tricolor terá o objetivo de sustentar o estado anímico positivo que começou a surgir e se manter competitivo.
Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Leão
Contudo, a missão será mais dura, tendo em vista a boa fase do rival paulista, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro e chega embalado após bater o River Plate, na Argentina, no jogo de ida das quartas da Libertadores. Há dúvidas se Abel Ferreira irá com força total pela atenção dividida, mas a comissão não tem poupado nos jogos do torneio, mantendo o foco nas duas frentes.
Na vice-lanterna da tabela com apenas 18 pontos, cada rodada é encarada como sobrevivência para o Leão e, ante o Verdão, vencer seria um resultado fora da curva e potencializador, mas a meta é clara: não voltar a ficar sem ar e manter o bom desempenho que teve ante o Rubro-Negro.
Para São Paulo, o plantel tricolor viajou em avião fretado e 24 atletas foram relacionados. Ao todo, oito jogadores permaneceram na capital cearense e serão ausências na partida. A lista dos desfalques conta com o goleiro João Ricardo, os zagueiros Kuscevic e Benevenuto, o lateral Tinga, o meia Guzmán e os atacantes Herrera e Allanzinho.
Destes, apenas quatro foram por questões clínicas: João Ricardo, Tinga, Benevenuto e Moisés. Kuscevic, conforme apurou o Esportes O POVO, aprimora a parte física. Os demais jogadores não tiveram suas situações atualizadas pelo clube. Em contraponto, Palermo tem o retorno do volante Lucas Sasha, que viajou.
Independente do resultado, a posição do tricolor na tabela não será alterada. Contudo, as distâncias podem ser reduzidas ou aumentadas. Em um cenário perfeito, caso surpreenda em São Paulo e veja Santos ou Vasco perderem seus jogos, além de Vitória e Juventude não vencerem, o time de Palermo pode ver a distância para sair da zona de rebaixamento cair para dois pontos.
Da mesma forma, uma combinação de resultados pode deixar o Leão bem mais distante de escapar. Caso perca, além de frear a empolgação, o caminho para deixar a zona pode chegar a oito pontos de diferença, com os resultados supracitados seguindo o caminho contrário e Atlético-MG e Grêmio conquistando pelo menos um ponto.
Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: como chega o Verdão
Por sua vez, o Palmeiras é o terceiro colocado, tendo 46 pontos e um jogo a menos que o líder Flamengo, que soma 50. Para o jogo, tem apenas um desfalque garantido, o que preserva a espinha dorsal da equipe. Nela, a dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque já soma 12 gols nos últimos oito compromissos — que o Verdão não perdeu nenhum.
E sequer o desfalque é novidade, posto que se trata do atacante Paulinho, com lesão na tíbia, tendo previsão de retorno aos gramados somente em 2026 e sem integrar os relacionados desde que retornaram da Copa do Mundo de Clubes. O lateral Khellven reclamou de uma pancada ante o River e é dúvida, mas jogou os 90 minutos.
Pelo duelo decisivo ante o River acontecer na quarta-feira, 20, existe a possibilidade de Abel – que cumpriu suspensão na última rodada – poupar peças dos titulares, mas não é esperado um Palmeiras integralmente reserva, já que está na briga pelo título do Brasileirão e conseguiu, ao menos, uma vantagem mínima em Buenos Aires para o jogo de volta.
Ainda assim, há um receio pela quantidade de pendurados para enfrentar o Bahia na sequência do torneio. Estão com dois cartões acumulados os jogadores Weverton, Micael, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Vitor Roque, que podem ser poupados visando os dois jogos seguintes.
Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: retrospecto
O retrospecto em jogos entre as equipes é equilibrado. Ao todo, o Fortaleza enfrentou o Palmeiras em 26 ocasiões na história, tendo conquistado oito vitórias contra 11 do Verdão, além de sete empates.
Em duelos onde o Palmeiras atuou como mandante, o Leão do Pici venceu três vezes e perdeu oito. Neste recorte de confrontos, ocorreu um único empate. Nesta condição, o último triunfo tricolor ocorreu no Brasileirão de 2021, por 3 a 2.
Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: análise de Iara Costa
"O Fortaleza deve esperar um jogo bastante difícil diante do Palmeiras. Além do fato de jogar fora de casa, se trata de uma das equipes mais qualificadas do Brasileirão e, apesar da possibilidade de jogar com a equipe mista, deve fazer de tudo para somar os três pontos para se aproximar do líder Flamengo", avalia a jornalista do O POVO.
Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: provável escalação
Fortaleza
4-4-2: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Ávila e Pacheco; Sasha, Matheus, Pierre (Pikachu) e Prior; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martín Palermo.
Palmeiras
4-4-2: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andreas Pereira; Maurício e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Allianz Parque, em São Paulo/SP
- Data: 20/9/2025
- Horário: 21 horas (de Brasília)
- Árbitro: Alex Gomes Stefano/RJ
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique/RJ e Brígida Cirilo Ferreira/AL
- VAR: Daniel Nobre Bins/RS
Palmeiras x Fortaleza pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Sportv
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO