Sem João Ricardo, Fortaleza embarca para encarar o Palmeiras; veja relacionados

Além do goleiro, outros seis jogadores não viajaram para São Paulo, três deles por questões clínicas

O Fortaleza encerrou a preparação na capital cearense e embarcou na tarde desta sexta-feira, 19, para São Paulo, onde irá encarar o Palmeiras neste sábado, 20, no Allianz Parque, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na lista de relacionados, há sete ausências, incluindo o goleiro João Ricardo.

O arqueiro, que havia sido titular no triunfo do Fortaleza sobre o Vitória na rodada passada, em jogo que marcou a estreia de Martín Palermo no comando técnico do Leão, voltou para o DM. De acordo com o boletim médico do clube, ele está com tendinite no ombro direito.