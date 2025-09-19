Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem João Ricardo, Fortaleza embarca para encarar o Palmeiras; veja relacionados

Além do goleiro, outros seis jogadores não viajaram para São Paulo, três deles por questões clínicas
O Fortaleza encerrou a preparação na capital cearense e embarcou na tarde desta sexta-feira, 19, para São Paulo, onde irá encarar o Palmeiras neste sábado, 20, no Allianz Parque, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Na lista de relacionados, há sete ausências, incluindo o goleiro João Ricardo.

O arqueiro, que havia sido titular no triunfo do Fortaleza sobre o Vitória na rodada passada, em jogo que marcou a estreia de Martín Palermo no comando técnico do Leão, voltou para o DM. De acordo com o boletim médico do clube, ele está com tendinite no ombro direito.

Entre os outros seis desfalques do Fortaleza, três também figuram no DM: o zagueiro Benevenuto (edema muscular na posterior da coxa direita), o lateral-direito Tinga (edema muscular no adutor da coxa direita) e o atacante Moisés (em transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda).

Já o zagueiro Kuscevic, o meio-campista Yeison Guzmán, que ficou fora do jogo contra o Vitória por opção de Palermo, e o atacante Tucu Herrera não foram relacionados nem apareceram com nenhuma situação no boletim médico. Por outro lado, o volante Lucas Sasha, ausência recente, volta a ser opção e viajou com o elenco.

Confira a lista de relacionados:

  • Goleiros: Helton Leite, Brenno e Vinicius Silvestre
  • Laterais: Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Mancuso
  • Zagueiros: Gastón Ávila, Cristovam, Lucas Gazal e Brite
  • Meio-campistas: Lucca Prior, Rossetto, Matheus Pereira, Pierre, Pochettino, Rodrigo, Lucas Crispim e Lucas Sasha
  • Atacantes: Deyverson, Breno Lopes, Adam Bareiro, Lucero, Yago Pikachu e Marinho

