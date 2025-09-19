Palermo já venceu Libertadores contra o Palmeiras e agora encara o rival como técnico

Palermo já venceu Libertadores contra o Palmeiras e agora encara o rival como técnicoO argentino, agora treinador do Fortaleza, enfrentará o Verdão pela primeira vez na nova função. No ano 2000, Palermo conquistou a Libertadores pelo Bocas Jrs. em final contra o time paulista
Adversário do Palmeiras neste sábado, 20, o Fortaleza terá, na beira do campo, um velho conhecido – não tão querido assim – do time paulista: Martín Palermo, campeão da Copa Libertadores como jogador do Boca Juniors, exatamente contra o Verdão. Agora, o argentino enfrentará o rival pela primeira vez como treinador.
O marcante encontro entre Palermo e Palmeiras aconteceu no ano 2000, quando o Verdão encarou o Boca Juniors na final da Libertadores. O primeiro jogo aconteceu na La Bombonera e terminou empatado por 2 a 2 – o atual técnico do Fortaleza e, naquela ocasião, centroavante do time argentino, não marcou gols na partida em questão.
Na volta, os clubes fizeram a partida valendo a taça no Morumbi, em São Paulo. Com um novo empate no tempo regulamentar, desta vez por 0 a 0, o título precisou ser decidido nas penalidades. Na marca da cal, melhor para os argentinos, que converteram todas as cobranças – Palermo fez o dele – e venceram por 4 a 2, encerrando um jejum de 22 anos sem o título continental.
Após 25 anos do título, Palermo reencontra o Palmeiras
Depois de 24 anos do importante título, Palermo reencontra o Palmeiras em circunstância bem diferente: na beira do campo, comandando o Fortaleza. A partida acontece às 21 horas, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. Na tabela, o Leão é o vice-lanterna e precisa da vitória para manter-se firme na luta contra o rebaixamento.
O Verdão, por outro lado, está no topo da classificação, no terceiro lugar, brigando pelo título da elite nacional. O técnico Abel Ferreira, por também estar disputando a Libertadores, pode optar por poupar alguns titulares – vale ressaltar que o clube paulista enfrentou o River Plate na Argentina no meio da semana.