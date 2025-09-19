Palermo já venceu Libertadores contra o Palmeiras e agora encara o rival como técnico

Palermo venceu a primeira pelo Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

Adversário do Palmeiras neste sábado, 20, o Fortaleza terá, na beira do campo, um velho conhecido – não tão querido assim – do time paulista: Martín Palermo, campeão da Copa Libertadores como jogador do Boca Juniors, exatamente contra o Verdão. Agora, o argentino enfrentará o rival pela primeira vez como treinador. O marcante encontro entre Palermo e Palmeiras aconteceu no ano 2000, quando o Verdão encarou o Boca Juniors na final da Libertadores. O primeiro jogo aconteceu na La Bombonera e terminou empatado por 2 a 2 – o atual técnico do Fortaleza e, naquela ocasião, centroavante do time argentino, não marcou gols na partida em questão.