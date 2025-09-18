Antes de encarar Fortaleza, Palmeiras vence River e chega a oito jogos invicto

Com a classificação na Libertadores encaminhada, Aliverde volta as atenções para o Leão do Pici. Equipes se enfrentam neste sábado, 20, pela Serie A

O resultado encerrou a série de 18 partidas de invencibilidade do River em casa. Agora, o Palmeiras precisa apenas de um empate no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, 24, às 21h30min, no Allianz Parque, para avançar à semifinal da Libertadores.

Próximo adversário do Fortaleza , o Palmeiras conquistou uma vitória importante por 2 a 1 sobre o River Plate, no Estádio Monumental, na noite dessa quarta-feira, 17. Com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque ainda no primeiro tempo, o Alviverde assegurou a vantagem diante dos argentinos.

Antes, porém, a equipe de Abel Ferreira volta suas atenções ao Brasileirão. No sábado, 21, às 21 horas, recebe o Fortaleza pela 24ª rodada da Série A. Na terceira posição, com três pontos a menos que o líder Flamengo, o Alviverde busca a vitória para encurtar a distância na briga pelo título.

Com a classificação na Libertadores bem encaminhada, o Palmeiras chega embalado para o confronto contra o Leão do Pici. O Porco ostenta oito jogos de invencibilidade — a última derrota foi há mais de um mês, diante do Corinthians por 2 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já no Brasileirão, a equipe está a dez rodadas sem perder.

Do outro lado, o Fortaleza voltou a vencer ao superar o Vitória por 2 a 0 no Castelão, quebrando uma sequência negativa de oito jogos. Na vice-lanterna da competição, com apenas 18 pontos somados, o Tricolor ainda luta para se afastar da zona de rebaixamento.