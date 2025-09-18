Palmeiras tem somente um desfalque para duelo contra Fortaleza

O atacante Paulinho deve retornar aos gramados somente em 2026 / Crédito: CESAR GRECO / Palmeiras

O Palmeiras tem somente um desfalque para enfrentar o Fortaleza, em duelo que acontece neste sábado, 20, às 21 horas, no Allianz Parque. O atacante Paulinho, sendo desfalque desde o fim da Copa do Mundo de Clubes, chegou no início desta temporada e trata uma lesão na tíbia, tendo previsão de retorno aos gramados somente em 2026. Além disso, o elenco Alviverde não conta com nenhum suspenso para o duelo do fim de semana. Entretanto, a lista de pendurados preocupa a comissão técnica do time da Barra Funda. A equipe conta com Weverton, Micael, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Vitor Roque entre os atletas que tem dois amarelos acumulados.