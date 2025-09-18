Palmeiras tem somente um desfalque para duelo contra Fortaleza

Palmeiras tem somente um desfalque para duelo contra FortalezaO único jogador que Abel Ferreira não poderá contar é com o ataque Paulinho, que não atua desde a Copa do Mundo de Clubes; O alviverde também possui seis atletas pendurados
O Palmeiras tem somente um desfalque para enfrentar o Fortaleza, em duelo que acontece neste sábado, 20, às 21 horas, no Allianz Parque. O atacante Paulinho, sendo desfalque desde o fim da Copa do Mundo de Clubes, chegou no início desta temporada e trata uma lesão na tíbia, tendo previsão de retorno aos gramados somente em 2026.
Além disso, o elenco Alviverde não conta com nenhum suspenso para o duelo do fim de semana. Entretanto, a lista de pendurados preocupa a comissão técnica do time da Barra Funda. A equipe conta com Weverton, Micael, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Vitor Roque entre os atletas que tem dois amarelos acumulados.
Parte dessa lista, contudo, pode ser preservada no duelo contra o Leão. Isto ocorre porque o Palmeiras enfrenta o River Plate no meio de semana, tendo vencido o primeiro jogo, que ocorreu na quarta-feira, 17, por 2 a 1.
Com isso, alguns atletas podem ser preservados pensando na competição continental e no jogo contra o Bahia, que ocorre no fim de semana seguinte e é de grande importância para equipe quando se pensa na briga pelo título.
Dos jogadores pendurados, o defensor Micael e os uruguaios Emiliano Martínez e Facundo Torres devem figurar entre os titulares. A partida entre o Alviverde e o Tricolor também conta com o retorno de Abel Ferreira ao banco de reservas do Allianz Parque. O treinador português cumpriu suspensão na rodada anterior, quando o Palmeiras venceu o Internacional por 4 a 1.
Dupla de ataque é destaque no Palmeiras
O Palmeiras chega ao duelo contra o Fortaleza em seu melhor momento na temporada, reforçado pela vitória por 2 a 1 sobre o River Plate-ARG, nesta quarta-feira, 17, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A boa fase passa diretamente por uma mudança tática: a aposta em uma dupla de atacantes.
Nos últimos oito jogos, o técnico Abel Ferreira deixou de lado o esquema com três homens de frente e passou a atuar com Flaco López e Vitor Roque comandando o ataque palmeirense. Desde então, foram seis vitórias e dois empates.
A nova configuração — lançada a campo aos 12 minutos do segundo tempo contra o Ceará — potencializou o rendimento dos atacantes. Vitor Roque marcou sete gols e deu quatro assistências, enquanto Flaco López balançou as redes cinco vezes e serviu um companheiro em uma oportunidade nos últimos oito jogos.