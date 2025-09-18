Fortaleza tem desfalque, dúvidas e retornos contra o Palmeiras; veja detalhes

Lateral-direito Tinga segue como desfalque do Fortaleza contra o Palmeiras / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza pode ter o elenco quase todo disponível para o duelo contra o Palmeiras – algo que tem sido raro para o clube na atual temporada. O desfalque certo fica por conta do lateral-direito Tinga, que segue em recuperação de lesão. O técnico Martín Palermo ainda tem três dúvidas: Benevenuto, Kuscevic e Moisés. Benevenuto apresentou um edema muscular na posterior da coxa direita na última atualização do departamento médico, divulgada momentos antes da partida contra o Vitória. Já Kuscevic e Moisés apareceram em processo de transição – o zagueiro sofreu um edema muscular no adutor da coxa direita, enquanto o atacante teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.