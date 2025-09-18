Fortaleza tem desfalque, dúvidas e retornos contra o Palmeiras; veja detalhes

Fortaleza tem desfalque, dúvidas e retornos contra o Palmeiras; veja detalhesO treinador Martín Palermo pode ter quase todo elenco à disposição para a partida em São Paulo, que acontece no próximo sábado, 20, pelo Brasileirão
O Fortaleza pode ter o elenco quase todo disponível para o duelo contra o Palmeiras – algo que tem sido raro para o clube na atual temporada. O desfalque certo fica por conta do lateral-direito Tinga, que segue em recuperação de lesão. O técnico Martín Palermo ainda tem três dúvidas: Benevenuto, Kuscevic e Moisés.
Benevenuto apresentou um edema muscular na posterior da coxa direita na última atualização do departamento médico, divulgada momentos antes da partida contra o Vitória. Já Kuscevic e Moisés apareceram em processo de transição – o zagueiro sofreu um edema muscular no adutor da coxa direita, enquanto o atacante teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.
Leia mais
Existe, portanto, a possibilidade de que algum dos três – ou todos eles – seja relacionado para a partida contra o Palmeiras, que será disputada em São Paulo, no Allianz Parque, no próximo sábado, 20, às 21 horas, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Lucas Sasha e Herrera voltam a ficar à disposição de Palermo
Em contraponto às dúvidas, Martín Palermo tem dois retornos confirmados: o volante Lucas Sasha e o atacante Tucu Herrera. Ambos estão totalmente recuperados das respectivas lesões, treinaram normalmente com o plantel e serão opções para o treinador argentino no Allianz Parque.
Com informações de Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN.