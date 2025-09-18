Rival do Fortaleza: dupla Flaco-Roque cresce no Palmeiras e soma 12 gols nos últimos 8 jogos

Rival do Fortaleza: dupla Flaco-Roque cresce no Palmeiras e soma 12 gols nos últimos 8 jogosAbel Ferreira mudou o sistema tático, apostou na dupla de atacantes Flaco López e Vitor Roque e viu o Palmeiras crescer de produção
O Palmeiras chega ao duelo contra o Fortaleza em seu melhor momento na temporada, reforçado pela vitória por 2 a 1 sobre o River Plate-ARG, nesta quarta-feira, 17, no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A boa fase passa diretamente por uma mudança tática: a aposta em uma dupla de atacantes.
Nos últimos oito jogos, o técnico Abel Ferreira deixou de lado o esquema com três homens de frente e passou a atuar com Flaco López e Vitor Roque comandando o ataque palmeirense. Desde então, foram seis vitórias e dois empates.
A nova configuração — lançada a campo aos 12 minutos do segundo tempo contra o Ceará — potencializou o rendimento dos atacantes. Vitor Roque marcou sete gols e deu quatro assistências, enquanto Flaco López balançou as redes cinco vezes e serviu um companheiro em uma oportunidade nos últimos oito jogos.
Leia mais
O saldo na temporada é ainda mais positivo. Atualmente, ambos já ultrapassaram a marca dos dez gols e juntos somam para 29 tentos e oito assistências no ano.
Além disso, no momento o centroavante argentino está a cinco gols de atingir sua temporada mais goleadora, quando marcou 22 vezes em 61 jogos no último ano.
Destaque internacional
O “Tigrinho”, como também é chamado Vitor Roque, foi novamente elogiado pelo jornal As, da Espanha, após sua exibição contra os “Millonarios”. “Vitor Roque demonstrou mais uma vez que é muito superior à maioria e adiciona outro gol à coleção”, escreveu o jornal espanhol.
O camisa 9 palmeirense, inclusive, já havia sido elogiado pelo mesmo jornal em outro momento. Após os três gols do atacante contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, o jornal o definiu como um “furacão”.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente