Rival do Fortaleza: dupla Flaco-Roque cresce no Palmeiras e soma 12 gols nos últimos 8 jogos

Nos últimos oito jogos,o Palmeiras não perdeu com a dupla / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras chega ao duelo contra o Fortaleza em seu melhor momento na temporada, reforçado pela vitória por 2 a 1 sobre o River Plate-ARG, nesta quarta-feira, 17, no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A boa fase passa diretamente por uma mudança tática: a aposta em uma dupla de atacantes. Nos últimos oito jogos, o técnico Abel Ferreira deixou de lado o esquema com três homens de frente e passou a atuar com Flaco López e Vitor Roque comandando o ataque palmeirense. Desde então, foram seis vitórias e dois empates.