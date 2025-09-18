Mancuso comenta preparação para duelo contra o Palmeiras: "Pensamos muito em nós mesmos"Mesmo com o triunfo sobre o Vitória, a situação do Fortaleza ainda não é favorável. O clube está a cinco pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e enfrenta o atual terceiro colocado
O lateral-direito Eros Mancuso concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 18, no CT Alcides Santos. O camisa 14 falou sobre as mudanças proporcionadas pelo novo treinador da equipe, Martin Palermo, e sobre a preparação para o duelo contra o Palmeiras, que acontece neste sábado, 20, às 21 horas, no Allianz Parque.
Mesmo com o triunfo sobre o Vitória, a situação do Fortaleza ainda não é favorável. O clube está a cinco pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e enfrenta o atual terceiro colocado. Questionado se houve alguma diferença da preparação entre o jogo contra a equipe baiana e o duelo contra o Palmeiras, o lateral afirmou que os treinos foram focados na melhoria como equipe.
"Pensamos muito em nós mesmos, e pensamos no que Martín (Palermo) queria da equipe. As semanas foram parecidas, trabalhou mais pensando na gente, no que ele quer, no que ele decidiu para nossa equipe. Vimos coisas sobre o Palmeiras, como jogam e os padrões que tem, mas Palermo focou muito mais no nosso time", disse.
Contra o Vitória, a equipe tricolor voltou a não sofrer gols após quatro jogos. Perguntado sobre as mudanças no sistema defensivo, o camisa 14 enfatizou que o pedido de Palermo foi por mais atenção nos minutos iniciais.
"Creio que Martín (Palermo) nos motivou a ficar mais concentrados nos primeiros 15, 20 minutos do primeiro e segundo tempo, porque na maioria das partidas sofremos gols. Ele deu foco nisso, de estar mais concentrado nos primeiros minutos de cada tempo. Creio que defendemos todos, não só os defensores, é um esforço de todos os companheiros e isso deu resultado na solidez que mostramos nessa partida e devemos seguir assim", afirma.
Disputa por posição
A lateral-direita foi uma posição "sem dono" durante a temporada 2025 do Fortaleza. Mancuso e Tinga revezavam como titulares durante as passagens de Vojvoda e Renato Paiva, mas atuações irregulares e lesões fizeram com que, por determinado momento, ambos perdessem espaço para Brítez.
O jogador, quando perguntado sobre a disputa por posição, afirma que as críticas e as dúvidas não o abalam e que seu objetivo é trabalhar para se manter entre os 11 titulares.
"Sinceramente, quando sou questionado por uma pessoa, se torna mais difícil. Creio em quem sou, e os questionamentos não me influenciam. Agradeço ao treinador por confiar em mim para esta partida. Quando o resultado não vem, os questionamentos estão lá e quando o resultado vem, eles diminuem, é algo normal do futebol. Continuo trabalhando todos os dias, tendo questionamento ou não tendo, não me influencia", afirma.
