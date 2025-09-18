Mancuso comenta preparação para duelo contra o Palmeiras

Mancuso foi titular na estreia de Martín Palermo / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O lateral-direito Eros Mancuso concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 18, no CT Alcides Santos. O camisa 14 falou sobre as mudanças proporcionadas pelo novo treinador da equipe, Martin Palermo, e sobre a preparação para o duelo contra o Palmeiras, que acontece neste sábado, 20, às 21 horas, no Allianz Parque. Mesmo com o triunfo sobre o Vitória, a situação do Fortaleza ainda não é favorável. O clube está a cinco pontos do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e enfrenta o atual terceiro colocado. Questionado se houve alguma diferença da preparação entre o jogo contra a equipe baiana e o duelo contra o Palmeiras, o lateral afirmou que os treinos foram focados na melhoria como equipe.