Antes de encarar Fortaleza, Palmeiras tem decisão contra o River na Libertadores

Antes de encarar Fortaleza, Palmeiras tem decisão contra o River na LibertadoresAlviverde visita o River Plate nesta quarta-feira, 17, em duelo de ida pelas quartas de final da Copa Libertadores
Embalado após vencer o Vitória e encerrar um jejum de oito jogos sem vencer, o Fortaleza terá um compromisso difícil pela frente. O Tricolor visita o Palmeiras no Allianz Parque, neste sábado, 20, às 21 horas, pela 24ª rodada da Série A. Antes disso, porém, o Alviverde tem as atenções voltadas para o confronto contra o River Plate (ARG) pelas quartas de final da Libertadores.
Com foco na Libertadores, o Palmeiras viaja nesta terça-feira, 16, para a Argentina, onde encara o River Plate no jogo de ida das quartas de final. A partida acontece nesta quarta-feira, 17, às 21h30min, no Estádio Monumental.
A expectativa é que Abel Ferreira leve força máxima a campo, apostando em suas principais peças para tentar construir vantagem fora de casa e encaminhar a classificação para o duelo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, 24, no Allianz Parque. Pensando na sequência da temporada, o clube inscreveu três reforços na competição continental: Andreas Pereira, Jefté e Carlos Miguel.
Assim, com a maratona de compromissos decisivos, a tendência é que Abel Ferreira opte por uma escalação alternativa contra o Fortaleza. Atual terceiro colocado do Brasileirão, com 46 pontos, o Palmeiras não perde desde a 11ª rodada, quando foi superado pelo Cruzeiro, atualvice-líder. A invencibilidade, aliada à solidez do elenco, reforça o peso do desafio que o Tricolor terá pela frente em São Paulo.