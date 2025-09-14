Palermo comenta ausência de Guzmán e fala de Deyverson: "Tem sua loucura interna, mas é bom"

A escolha de relacionados foi a primeira de Palermo no comando do Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

Na estreia de Martín Palermo como técnico do Fortaleza, o Leão do Pici bateu o Vitória em confronto direto contra o Z-4 da Série A, no Castelão, por 2 a 0. Além do resultado importante que marcou o início da trajetória do argentino no comando tricolor, as atenções também se voltaram para algumas escolhas do treinador em sua primeira escalação e lista de relacionados. Na coletiva de imprensa concedida após a partida deste sábado 13, Palermo falou sobre três nomes que ficaram de fora da lista ou não foram utilizados: o meia Yeison Guzmán, o volante Lucas Sasha e o atacante Deyverson. Quanto ao atacante, reintegrado após afastamento, o técnico defendeu o comportamento nos treinamentos e citou uma "loucura interna, mas boa", do jogador.

Sobre Guzmán, que ficou fora da lista, Palermo ressaltou a concorrência no setor e a necessidade de escolhas pontuais. Na função de camisa 10, o treinador optou pelo jovem Lucca Prior, acionando Pochettino e Lucas Crispim na segunda etapa. O colombiano carrega alta expectativa da torcida pelo investimo e tempo de espera até a sua regularização. A ausência, logo, foi opção técnica. "Temos Lucca Prior, temos Pochettino, temos Crispim e temos Guzmán. São muitos jogadores para uma só posição. Então, tenho que eleger um. Nesta ocasião, Guzmán ficou fora, mas é um jogador que já vi que está disposto, um jogador com muita expectativa por sua chegada, mas é preciso entender que eu tenho que decidir", justifica. Em relação a Deyverson, o técnico destacou a importância do atleta e disse confiar em sua utilização futura. Quando ao extracampo, que já tem conhecimento das brincadeiras do atleta e desgaste assumido pelos torcedores, confessou que vê uma "loucura interna", mas boa, que funciona no vestiário. Palermo prometeu ajudar o atacante e disse ter tido uma "conversa inteligente com ele".