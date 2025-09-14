Palermo comenta ausência de Guzmán e fala de Deyverson: "Tem sua loucura interna, mas é bom"Além da dupla, Palermo explicou ainda a ausência de Lucas Sasha, que já está recuperado de lesão e pode figurar na próxima lista de relacionados
Na estreia de Martín Palermo como técnico do Fortaleza, o Leão do Pici bateu o Vitória em confronto direto contra o Z-4 da Série A, no Castelão, por 2 a 0. Além do resultado importante que marcou o início da trajetória do argentino no comando tricolor, as atenções também se voltaram para algumas escolhas do treinador em sua primeira escalação e lista de relacionados.
Na coletiva de imprensa concedida após a partida deste sábado 13, Palermo falou sobre três nomes que ficaram de fora da lista ou não foram utilizados: o meia Yeison Guzmán, o volante Lucas Sasha e o atacante Deyverson. Quanto ao atacante, reintegrado após afastamento, o técnico defendeu o comportamento nos treinamentos e citou uma "loucura interna, mas boa", do jogador.
Sobre Guzmán, que ficou fora da lista, Palermo ressaltou a concorrência no setor e a necessidade de escolhas pontuais. Na função de camisa 10, o treinador optou pelo jovem Lucca Prior, acionando Pochettino e Lucas Crispim na segunda etapa. O colombiano carrega alta expectativa da torcida pelo investimo e tempo de espera até a sua regularização. A ausência, logo, foi opção técnica.
"Temos Lucca Prior, temos Pochettino, temos Crispim e temos Guzmán. São muitos jogadores para uma só posição. Então, tenho que eleger um. Nesta ocasião, Guzmán ficou fora, mas é um jogador que já vi que está disposto, um jogador com muita expectativa por sua chegada, mas é preciso entender que eu tenho que decidir", justifica.
Em relação a Deyverson, o técnico destacou a importância do atleta e disse confiar em sua utilização futura. Quando ao extracampo, que já tem conhecimento das brincadeiras do atleta e desgaste assumido pelos torcedores, confessou que vê uma "loucura interna", mas boa, que funciona no vestiário. Palermo prometeu ajudar o atacante e disse ter tido uma "conversa inteligente com ele".
"É um jogador pelo qual tenho consideração. Tenho falado com ele, sinto que será importante. Sabemos como ele é, o conhecemos bem, e, obviamente, vou ajudá-lo para que, em algum momento, ele seja utilizado, seja parte da equipe. Acredito que seja um jogador importante e querido. Sei que a conversa que tivemos foi muito inteligente, sei também que ele tem sua loucura interna, mas é bom ter esse tipo de jogadores, eu gosto", afirma.
Recém-recuperados
Já sobre Lucas Sasha, Palermo explicou a ausência diante do Vitória e indicou que o volante pode ser opção na próxima rodada. Segundo ele, o atleta, que se recuperou de um edema muscular na panturrilha direita, já está em condições, mas teve menos tempo para treinar com o restante.
"Sasha se juntou aos treinamentos do grupo e teve dois dias de treino. Para este momento e para cada partida, quero que os jogadores tenham as melhores condições para serem utilizados, e acredito que o Sasha estava com a necessidade de continuar treinando. Na próxima semana, será ótimo para ele seguir com o grupo para ver se, no dia do Palmeiras, ele possa estar com o restante", relata.
Além de Sasha, o atacante Tucu Herrera passa pela mesma situação. Também já está recuperado, por sua vez de um estiramento ligamentar no joelho esquerdo, mas ainda passou por poucas sessões de treinamento com Martín Palermo.