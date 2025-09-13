Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza encerra jejum de oito jogos sem vencer após triunfo diante do Vitória

Com a vitória conquistada ante os baianos, o Tricolor de Aço, além de encerrar o jejum, chegou aos 18 pontos somados no Brasileirão
Autor João Pedro Oliveira
Tipo Notícia

O triunfo do Fortaleza contra o Vitória neste sábado, 13, em jogo da 23ª rodada da Série A 2025, marcou o fim do jejum de resultados positivos da equipe tricolor na temporada. Ao todo, o Leão do Pici acumulava oito partidas consecutivas sem conseguir superar os adversários.

No recorte, o time cearense foi derrotado seis vezes, além de ter registrado dois empates. Os reveses ocorreram para Grêmio, Botafogo, Fluminense, Vélez Sarsfield-ARG, Mirassol e Internacional, enquanto as igualdades aconteceram em embates com Corinthians e Vélez. 

Com a vitória conquistada ante os baianos, o Tricolor de Aço, além de encerrar o jejum, chegou aos 18 pontos somados no Brasileirão. Décimo nono colocado na tabela, o time leonino agora foca suas atenções no próximo compromisso, diante do Palmeiras, no sábado, 20.

