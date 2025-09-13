Fortaleza encerra jejum de oito jogos sem vencer após triunfo diante do Vitória

Com a vitória conquistada ante os baianos, o Tricolor de Aço, além de encerrar o jejum, chegou aos 18 pontos somados no Brasileirão

O triunfo do Fortaleza contra o Vitória neste sábado, 13, em jogo da 23ª rodada da Série A 2025, marcou o fim do jejum de resultados positivos da equipe tricolor na temporada. Ao todo, o Leão do Pici acumulava oito partidas consecutivas sem conseguir superar os adversários.

No recorte, o time cearense foi derrotado seis vezes, além de ter registrado dois empates. Os reveses ocorreram para Grêmio, Botafogo, Fluminense, Vélez Sarsfield-ARG, Mirassol e Internacional, enquanto as igualdades aconteceram em embates com Corinthians e Vélez.