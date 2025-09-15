Distância do Fortaleza para fora do Z-4 diminui após triunfo sobre Vitória-BA

Distância do Fortaleza para fora do Z-4 diminui após triunfo sobre Vitória-BAA vitória na estreia do técnico Martín Palermo foi ainda mais valorizada pelos tropeços dos concorrentes diretos
O Fortaleza derrotou o Vitória-BA por 2 a 0, na tarde do último sábado, 13, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o Tricolor do Pici segue na vice-lanterna, mas reduziu a distância para o Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
O Leão iniciou a rodada com 15 pontos — sete a menos que o Alvinegro da Vila. Com o triunfo sobre o Rubro-Negro baiano, adversário direto na luta contra a degola, e com o empate em 1 a 1 dos santistas diante do Atlético-MG, essa diferença caiu para cinco pontos.
A vitória na estreia do técnico Martín Palermo foi ainda mais valorizada pelos tropeços dos concorrentes diretos. Além do empate do Santos e da derrota do Vitória, o Sport, o Juventude e o Vasco também não venceram.
O Rubro-negro pernambucano, lanterna da Série A, perdia até os acréscimos, mas arrancou empate contra o RB Bragantino. Já o Juventude, 18º colocado com 21 pontos, recebeu o Flamengo, líder do Brasileirão, e acabou derrotado com gols de Arrascaeta e Emerson Royal.
Por fim, o Vasco, 15º colocado com a mesma pontuação do Santos, vencia o Ceará até os 50 minutos da etapa final, quando Pedro Henrique marcou o gol de empate que manteve o cruz-maltino próximo à zona da degola.
O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 20, às 21 horas, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).