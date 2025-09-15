Distância do Fortaleza para fora do Z-4 diminui após triunfo sobre Vitória-BA

Breno Lopes e Bruno Pacheco marcaram os gols do Leão na estreia do novo comandante argentino / Crédito: FERNANDA BARROS

O Fortaleza derrotou o Vitória-BA por 2 a 0, na tarde do último sábado, 13, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o Tricolor do Pici segue na vice-lanterna, mas reduziu a distância para o Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Leão iniciou a rodada com 15 pontos — sete a menos que o Alvinegro da Vila. Com o triunfo sobre o Rubro-Negro baiano, adversário direto na luta contra a degola, e com o empate em 1 a 1 dos santistas diante do Atlético-MG, essa diferença caiu para cinco pontos.