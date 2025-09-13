"Estamos focados para tirar o Fortaleza dessa situação", diz Pacheco após triunfo contra o Vitória

"Estamos focados para tirar o Fortaleza dessa situação", diz Pacheco após triunfo contra o VitóriaJogador também destacou o trabalho realizado durante a semana pelo técnico argentino Martín Palermo, que estreou pelo Tricolor do Pici diante do time baiano
Autor do segundo gol do triunfo do Fortaleza ante o Vitória neste sábado, 13, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco celebrou o resultado positivo da equipe na Série A 2025. Em entrevista ainda no campo, o camisa 6 salientou a importância dos três pontos para o Leão e afirmou que o elenco está focado para tirar o clube do Z-4.
"É importante voltar a vencer. Ainda estamos (incomodados) com essa situação, mas estamos focados para tirar o Fortaleza dessa situação. A partida de hoje refletiu muito do que foi a nossa semana de trabalho. Foi uma grande vitória, um grande passo para a gente voltar a confiança, mas é continuar trabalhando com humildade, com os pés no chão. A gente sabe que tem um caminho muito longo pela frente. Agradecer a todos os torcedores que vieram hoje, a todo o grupo, ao professor que acabou dando confiança para todo mundo. A equipe está de parabéns", comentou.
Na sequência, o jogador destacou o trabalho realizado durante a semana pelo técnico argentino Martín Palermo, que estreou pelo Tricolor do Pici diante do time baiano.
"Ele passou confiança para todo mundo, deixou a gente bem a vontade durante a semana. Ele dá bastante liberdade para a gente, posicionamento e tudo mais. Não é atacar de qualquer jeito, mas também não é defender de qualquer jeito. A gente tem um caminho longo pela frente, é focar agora e continuar degrau por degrau que, com certeza, a gente vai sair da situação", disse Bruno Pacheco.
Com a vitória conquistada, o Fortaleza encerrou um jejum de oito jogos sem vencer e chegou aos 18 pontos somados no Brasileirão. Décimo nono colocado na tabela, o Leão agora foca suas atenções no próximo compromisso, diante do Palmeiras, no sábado, 20.