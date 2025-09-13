Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Estamos focados para tirar o Fortaleza dessa situação", diz Pacheco após triunfo contra o Vitória

Jogador também destacou o trabalho realizado durante a semana pelo técnico argentino Martín Palermo, que estreou pelo Tricolor do Pici diante do time baiano
João Pedro Oliveira
João Pedro Oliveira Autor
Autor do segundo gol do triunfo do Fortaleza ante o Vitória neste sábado, 13, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco celebrou o resultado positivo da equipe na Série A 2025. Em entrevista ainda no campo, o camisa 6 salientou a importância dos três pontos para o Leão e afirmou que o elenco está focado para tirar o clube do Z-4.

"É importante voltar a vencer. Ainda estamos (incomodados) com essa situação, mas estamos focados para tirar o Fortaleza dessa situação. A partida de hoje refletiu muito do que foi a nossa semana de trabalho. Foi uma grande vitória, um grande passo para a gente voltar a confiança, mas é continuar trabalhando com humildade, com os pés no chão. A gente sabe que tem um caminho muito longo pela frente. Agradecer a todos os torcedores que vieram hoje, a todo o grupo, ao professor que acabou dando confiança para todo mundo. A equipe está de parabéns", comentou.

Na sequência, o jogador destacou o trabalho realizado durante a semana pelo técnico argentino Martín Palermo, que estreou pelo Tricolor do Pici diante do time baiano. 

"Ele passou confiança para todo mundo, deixou a gente bem a vontade durante a semana. Ele dá bastante liberdade para a gente, posicionamento e tudo mais. Não é atacar de qualquer jeito, mas também não é defender de qualquer jeito. A gente tem um caminho longo pela frente, é focar agora e continuar degrau por degrau que, com certeza, a gente vai sair da situação", disse Bruno Pacheco.

Com a vitória conquistada, o Fortaleza encerrou um jejum de oito jogos sem vencer e chegou aos 18 pontos somados no Brasileirão. Décimo nono colocado na tabela, o Leão agora foca suas atenções no próximo compromisso, diante do Palmeiras, no sábado, 20. 

