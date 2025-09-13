"Estamos focados para tirar o Fortaleza dessa situação", diz Pacheco após triunfo contra o Vitória

Autor do segundo gol do triunfo do Fortaleza ante o Vitória neste sábado, 13, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco celebrou o resultado positivo da equipe na Série A 2025. Em entrevista ainda no campo, o camisa 6 salientou a importância dos três pontos para o Leão e afirmou que o elenco está focado para tirar o clube do Z-4.

"É importante voltar a vencer. Ainda estamos (incomodados) com essa situação, mas estamos focados para tirar o Fortaleza dessa situação. A partida de hoje refletiu muito do que foi a nossa semana de trabalho. Foi uma grande vitória, um grande passo para a gente voltar a confiança, mas é continuar trabalhando com humildade, com os pés no chão. A gente sabe que tem um caminho muito longo pela frente. Agradecer a todos os torcedores que vieram hoje, a todo o grupo, ao professor que acabou dando confiança para todo mundo. A equipe está de parabéns", comentou.

