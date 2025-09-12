Vitória terá quatro retornos importantes contra o Fortaleza; confira

Com apenas dois desfalques, Leão da Barra terá elenco quase completo para enfrentar o Tricolor

Recuperados de lesão, o lateral-direito Raúl Cárceres e o atacante Romarinho voltaram a treinar com o elenco e estão à disposição. Cárceres, aliás, deve reassumir a titularidade.

Em confronto direto na parte de baixo da tabela da Série A, Fortaleza e Vitória se enfrentam neste sábado, 13, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 23ª rodada. Para o duelo, o time baiano poderá contar com quatro retornos e terá praticamente todo o elenco à disposição contra o Tricolor.

Além deles, o centroavante Renzo López e o lateral Claudinho iniciaram a fase de transição há uma semana, participaram de treinos em grupo e também podem estar disponíveis para o duelo no Gigante da Boa Vista.

Já em relação às baixas, o Rubro-Negro tem apenas dois atletas no departamento médico: o lateral-esquedo Jamerson e o volante Ruben Ismael se recuperam de lesão.



Sob o comando de Rodrigo Chagas, o Vitória finaliza a preparação para o jogo nesta sexta-feira, quando realiza o último treino antes de embarcar para a Capital. Após estrear como técnico do clube baiano com uma vitória sobre o Atlético-MG, o treinador busca manter a sequência e pontuar contra o Fortaleza, adversário direto na luta contra o rebaixamento.

