Crispim negou convite de "parça" Neymar para viver novo desafio no Fortaleza

Crispim negou convite de "parça" Neymar para viver novo desafio no FortalezaO camisa 91 contou que teve conversas com Neymar para retornar ao Santos, mas que seu coração "falou mais alto" para acertar com o Tricolor
Apresentado oficialmente pelo Fortaleza, Lucas Crispim contou, em entrevista coletiva, os bastidores do seu retorno ao clube. O meio-campista revelou que recebeu um convite do seu “parça” Neymar para jogar no Santos, mas optou pelo Tricolor do Pici após seu coração “falar mais alto”.
“Eu realmente tive algumas propostas. Poderia ter sido mais cômodo aceitar essas propostas, diante das circunstâncias e da praticidade da questão de logística da minha família. Nesse momento, pesou muito o desejo do coração, a vontade e o lugar onde a gente se sente bem. Minha família sabe disso. Amamos esse clube, essa cidade, e por isso o escolhemos. Sabemos que não será fácil, mas nós escolhemos esse clube e esse clube também nos escolheu”, contou.
Sobre o Santos, clube que o revelou para o futebol, Crispim disse que chegou a ter algumas conversas com Neymar sobre a possibilidade de defender o Peixe. Apesar disso, escolheu vestir novamente a camisa tricolor, pela qual afirmou ter um forte sentimento. O meia ainda citou sua filha, que é cearense e ainda não o viu jogar pelo Leão do Pici.
“Realmente tivemos algumas conversas. Ele (Neymar) sempre falava comigo para ir pra lá (Santos), ajudar. Só que, nesse momento, o coração falou mais alto. Eu já tinha uma conversa com o Marcelo Paz sobre questões de acerto e valores, ele já sabia da minha situação. Foi no tempo de Deus. A gente teve essa conversa (com o Neymar), mas o meu lado Fortaleza falou mais alto. Minha filha nasceu aqui e ainda não viu o pai jogar com essa camisa no estádio. Essas coisas pesaram muito na decisão”, revelou.
Crispim cita semelhança entre Vojvoda e Palermo
Em 2021, ano da sua primeira passagem pelo Fortaleza, Crispim ganhou destaque ao ser comandado por Vojvoda – o técnico, naquele ano, utilizou o meia como ala, ideia que funcionou muito bem. Agora, em seu retorno ao Pici, o camisa 91 encontra um novo argentino: Martín Palermo. Apesar de citar semelhanças entre os dois treinadores, o jogador enfatizou que é um “novo momento”.
“É um prazer imenso. Foi um jogador renomado, fez vários gols pelo Boca Juniors e pela seleção da Argentina. É o mesmo país, outro argentino, mas acredito que tem a mesma personalidade do Vojvoda, a mesma linha de trabalho. Ele cobra muita intensidade nos treinamentos”, disse.
“Pelo pouco tempo, já deu para perceber que ele é muito amigo e ser humano. Pergunta como você está, se a família está bem. Era a mesma coisa com o Vojvoda. Agora é um novo momento com o Palermo e tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante”, completou.