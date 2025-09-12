Crispim negou convite de "parça" Neymar para viver novo desafio no Fortaleza

Lucas Crispim foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Apresentado oficialmente pelo Fortaleza, Lucas Crispim contou, em entrevista coletiva, os bastidores do seu retorno ao clube. O meio-campista revelou que recebeu um convite do seu “parça” Neymar para jogar no Santos, mas optou pelo Tricolor do Pici após seu coração “falar mais alto”. “Eu realmente tive algumas propostas. Poderia ter sido mais cômodo aceitar essas propostas, diante das circunstâncias e da praticidade da questão de logística da minha família. Nesse momento, pesou muito o desejo do coração, a vontade e o lugar onde a gente se sente bem. Minha família sabe disso. Amamos esse clube, essa cidade, e por isso o escolhemos. Sabemos que não será fácil, mas nós escolhemos esse clube e esse clube também nos escolheu”, contou.