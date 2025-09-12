Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

A bola rola neste sábado, 13, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas, pela 23ª rodada do Brasileirão
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em jogo que marcará a estreia do técnico Martín Palermo, o Fortaleza recebe o Vitória na Arena Castelão neste sábado, 13, às 16 horas, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida representa um duelo direto entre as equipes na luta contra o rebaixamento, já que ambos ocupam, atualmente, alguma posição dentro do Z-4 – o Leão do Pici é o 19º, enquanto o Rubro-Negro está em 17º.

Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: como chega o Tricolor

O Fortaleza chega para o confronto com os ânimos renovados após a chegada de Palermo. O treinador teve cerca de seis dias livres para trabalhar com o elenco tricolor, realizar ajustes e montar o time que julga ideal para seu modelo tático. Ainda assim, apesar da presença do argentino ter inicialmente renovado a esperança de parte dos torcedores, o cenário vivido pelo clube é muito desafiador.

Na vice-lanterna, o escrete vermelho-azul-e-branco está a sete pontos de diferença do Vitória, Santos (16º) e Vasco (15º), que são as equipes que também estão inseridas no mesmo contexto na competição, com risco iminente de cair para a Série B. Até por isso, não há mais margem para o Fortaleza tropeçar, sobretudo contra rivais diretos. O clima no Pici para este sábado é de final.

Leia mais

São oito jogos sem triunfos, sendo seis pelo Brasileirão e dois pela Libertadores, desempenho que culminou na demissão de Renato Paiva. Na elite nacional, são quatro reveses consecutivos. De acordo com a projeção da UFMG, o Tricolor precisa somar ao menos 43 pontos para alcançar uma margem relativamente segura de permanência – ou seja, nos 17 jogos restantes Palermo precisaria vencer nove e empatar um.

Para a partida, Palermo conta com quatro desfalques certos: os zagueiros Kuscevic e Benevenuto, o lateral-direito Tinga e o atacante Moisés, todos por questões físicas. Por outro lado, o técnico argentino tem o retorno de Marinho, que cumpriu suspensão na rodada passada.

Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: como chega o Rubro-Negro

Adversário do Fortaleza, o Vitória conseguiu ir para a pausa da Data-Fifa com um clima mais ameno ao vencer o Atlético-MG no Barradão. Antes de enfrentar o Galo, o Leão baiano chegou a ficar seis partidas sem triunfos na Série A, período em que sofreu uma humilhante goleada por 8 a 0 diante do Flamengo, no Maracanã – resultado que culminou na demissão de Carille e em protestos da torcida.

Rodrigo Chagas, que comandou o Vitória contra o Atlético-MG, deixou de ser interino e foi efetivado como técnico pela diretoria rubro-negra. Ele se tornou ídolo do clube como jogador e já assumiu o comando na beira do campo em outras ocasiões importantes – em 2020, por exemplo, ajudou a livrar o time do rebaixamento para a Série C.

Na escalação, Rodrigo Chagas deve utilizar três velhos conhecidos do futebol cearense no ataque: Erick, ex-Ceará, Osvaldo, que tem forte identificação com o Fortaleza, e Renato Kayzer, que vestiu a camisa tricolor recentemente. O treinador terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceção de Rúben Ismael e Jamerson, lesionados.

Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: retrospecto

O retrospecto em jogos entre as equipes na capital cearense é equilibrado. De acordo com o site O Gol, o Fortaleza já recebeu o Vitória em 14 ocasiões em solo alencarino. Foram sete vitórias do Tricolor, dois empates e cinco triunfos do Leão da Barra.

No Brasileirão, como mandante, o Fortaleza possui a vantagem de nunca ter perdido para o Vitória. Os times já se enfrentaram em quatro ocasiões em solo alencarino pela Série A. As partidas contabilizaram três vitórias do Tricolor e um empate.

No cenário geral, no entanto, a vantagem é rubro-negra. Em 28 partidas jogadas por Fortaleza e Vitória entre Brasileirões, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, foram 13 vitórias do time baiano, seis empates e nove triunfos do clube cearense.

Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira

"Depois de quase duas semanas livres para treinamentos, a expectativa é que o Fortaleza apresente uma nova postura com o recém-chegado Martín Palermo. O período, que serviu para entrosar os reforços e recuperar atletas lesionados, pode potencializar o time para uma possível remontada na Série A", avalia o jornalista do O POVO.

Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: provável escalação

Fortaleza
4-4-2: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre, Lucca Prior e Yeison Guzmán; Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo

Vitória
4-3-3: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Téc: Rodrigo Chagas

Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: ficha técnica

  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
  • Data: 13/9/2025
  • Horário: 16 horas (de Brasília)
  • Árbitro: Edina Alves Batista/SP
  • Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP

Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão

  • Premiere
  • Rádio O POVO CBN
  • O POVO CBN Cariri
  • Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Esportes

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar