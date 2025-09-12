Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Baralhas e Lucero disputam lance no jogo Fortaleza x Vitória, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Em jogo que marcará a estreia do técnico Martín Palermo, o Fortaleza recebe o Vitória na Arena Castelão neste sábado, 13, às 16 horas, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida representa um duelo direto entre as equipes na luta contra o rebaixamento, já que ambos ocupam, atualmente, alguma posição dentro do Z-4 – o Leão do Pici é o 19º, enquanto o Rubro-Negro está em 17º. Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: como chega o Tricolor O Fortaleza chega para o confronto com os ânimos renovados após a chegada de Palermo. O treinador teve cerca de seis dias livres para trabalhar com o elenco tricolor, realizar ajustes e montar o time que julga ideal para seu modelo tático. Ainda assim, apesar da presença do argentino ter inicialmente renovado a esperança de parte dos torcedores, o cenário vivido pelo clube é muito desafiador.



Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: como chega o Rubro-Negro Adversário do Fortaleza, o Vitória conseguiu ir para a pausa da Data-Fifa com um clima mais ameno ao vencer o Atlético-MG no Barradão. Antes de enfrentar o Galo, o Leão baiano chegou a ficar seis partidas sem triunfos na Série A, período em que sofreu uma humilhante goleada por 8 a 0 diante do Flamengo, no Maracanã – resultado que culminou na demissão de Carille e em protestos da torcida.

Rodrigo Chagas, que comandou o Vitória contra o Atlético-MG, deixou de ser interino e foi efetivado como técnico pela diretoria rubro-negra. Ele se tornou ídolo do clube como jogador e já assumiu o comando na beira do campo em outras ocasiões importantes – em 2020, por exemplo, ajudou a livrar o time do rebaixamento para a Série C.

Na escalação, Rodrigo Chagas deve utilizar três velhos conhecidos do futebol cearense no ataque: Erick, ex-Ceará, Osvaldo, que tem forte identificação com o Fortaleza, e Renato Kayzer, que vestiu a camisa tricolor recentemente. O treinador terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceção de Rúben Ismael e Jamerson, lesionados.



Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: retrospecto O retrospecto em jogos entre as equipes na capital cearense é equilibrado. De acordo com o site O Gol, o Fortaleza já recebeu o Vitória em 14 ocasiões em solo alencarino. Foram sete vitórias do Tricolor, dois empates e cinco triunfos do Leão da Barra.

No Brasileirão, como mandante, o Fortaleza possui a vantagem de nunca ter perdido para o Vitória. Os times já se enfrentaram em quatro ocasiões em solo alencarino pela Série A. As partidas contabilizaram três vitórias do Tricolor e um empate.



No cenário geral, no entanto, a vantagem é rubro-negra. Em 28 partidas jogadas por Fortaleza e Vitória entre Brasileirões, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, foram 13 vitórias do time baiano, seis empates e nove triunfos do clube cearense.

Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira

"Depois de quase duas semanas livres para treinamentos, a expectativa é que o Fortaleza apresente uma nova postura com o recém-chegado Martín Palermo. O período, que serviu para entrosar os reforços e recuperar atletas lesionados, pode potencializar o time para uma possível remontada na Série A", avalia o jornalista do O POVO. Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: provável escalação Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre, Lucca Prior e Yeison Guzmán; Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo