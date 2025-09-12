Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análiseA bola rola neste sábado, 13, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas, pela 23ª rodada do Brasileirão
Em jogo que marcará a estreia do técnico Martín Palermo, o Fortaleza recebe o Vitória na Arena Castelão neste sábado, 13, às 16 horas, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida representa um duelo direto entre as equipes na luta contra o rebaixamento, já que ambos ocupam, atualmente, alguma posição dentro do Z-4 – o Leão do Pici é o 19º, enquanto o Rubro-Negro está em 17º.
Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: como chega o Tricolor
O Fortaleza chega para o confronto com os ânimos renovados após a chegada de Palermo. O treinador teve cerca de seis dias livres para trabalhar com o elenco tricolor, realizar ajustes e montar o time que julga ideal para seu modelo tático. Ainda assim, apesar da presença do argentino ter inicialmente renovado a esperança de parte dos torcedores, o cenário vivido pelo clube é muito desafiador.
Na vice-lanterna, o escrete vermelho-azul-e-branco está a sete pontos de diferença do Vitória, Santos (16º) e Vasco (15º), que são as equipes que também estão inseridas no mesmo contexto na competição, com risco iminente de cair para a Série B. Até por isso, não há mais margem para o Fortaleza tropeçar, sobretudo contra rivais diretos. O clima no Pici para este sábado é de final.
São oito jogos sem triunfos, sendo seis pelo Brasileirão e dois pela Libertadores, desempenho que culminou na demissão de Renato Paiva. Na elite nacional, são quatro reveses consecutivos. De acordo com a projeção da UFMG, o Tricolor precisa somar ao menos 43 pontos para alcançar uma margem relativamente segura de permanência – ou seja, nos 17 jogos restantes Palermo precisaria vencer nove e empatar um.
Para a partida, Palermo conta com quatro desfalques certos: os zagueiros Kuscevic e Benevenuto, o lateral-direito Tinga e o atacante Moisés, todos por questões físicas. Por outro lado, o técnico argentino tem o retorno de Marinho, que cumpriu suspensão na rodada passada.
Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: como chega o Rubro-Negro
Adversário do Fortaleza, o Vitória conseguiu ir para a pausa da Data-Fifa com um clima mais ameno ao vencer o Atlético-MG no Barradão. Antes de enfrentar o Galo, o Leão baiano chegou a ficar seis partidas sem triunfos na Série A, período em que sofreu uma humilhante goleada por 8 a 0 diante do Flamengo, no Maracanã – resultado que culminou na demissão de Carille e em protestos da torcida.
Rodrigo Chagas, que comandou o Vitória contra o Atlético-MG, deixou de ser interino e foi efetivado como técnico pela diretoria rubro-negra. Ele se tornou ídolo do clube como jogador e já assumiu o comando na beira do campo em outras ocasiões importantes – em 2020, por exemplo, ajudou a livrar o time do rebaixamento para a Série C.
Na escalação, Rodrigo Chagas deve utilizar três velhos conhecidos do futebol cearense no ataque: Erick, ex-Ceará, Osvaldo, que tem forte identificação com o Fortaleza, e Renato Kayzer, que vestiu a camisa tricolor recentemente. O treinador terá praticamente todo o elenco à disposição, com exceção de Rúben Ismael e Jamerson, lesionados.
Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: retrospecto
O retrospecto em jogos entre as equipes na capital cearense é equilibrado. De acordo com o site O Gol, o Fortaleza já recebeu o Vitória em 14 ocasiões em solo alencarino. Foram sete vitórias do Tricolor, dois empates e cinco triunfos do Leão da Barra.
No Brasileirão, como mandante, o Fortaleza possui a vantagem de nunca ter perdido para o Vitória. Os times já se enfrentaram em quatro ocasiões em solo alencarino pela Série A. As partidas contabilizaram três vitórias do Tricolor e um empate.
No cenário geral, no entanto, a vantagem é rubro-negra. Em 28 partidas jogadas por Fortaleza e Vitória entre Brasileirões, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, foram 13 vitórias do time baiano, seis empates e nove triunfos do clube cearense.
Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: análise de João Pedro Oliveira
"Depois de quase duas semanas livres para treinamentos, a expectativa é que o Fortaleza apresente uma nova postura com o recém-chegado Martín Palermo. O período, que serviu para entrosar os reforços e recuperar atletas lesionados, pode potencializar o time para uma possível remontada na Série A", avalia o jornalista do O POVO.
Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: provável escalação
Fortaleza
4-4-2: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Pierre, Lucca Prior e Yeison Guzmán; Lucero e Breno Lopes. Téc: Martín Palermo
Vitória
4-3-3: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Téc: Rodrigo Chagas
Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: ficha técnica
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
- Data: 13/9/2025
- Horário: 16 horas (de Brasília)
- Árbitro: Edina Alves Batista/SP
- Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP
Fortaleza x Vitória pela Série A 2025: onde assistir ao vivo à transmissão
- Premiere
- Rádio O POVO CBN
- O POVO CBN Cariri
- Youtube e Facebook Esportes O POVO e O POVO