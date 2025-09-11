Gazal destaca estrutura do Fortaleza e fala sobre disputa na zaga: "O campo vai responder"

O zagueiro reforçou a qualidade dos seus companheiros de setor e citou a importância do técnico Martín Palermo em melhorar o sistema defensivo

Preparado para estrear pelo Fortaleza, o zagueiro Lucas Gazal comentou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 11, sobre a disputa interna pela titularidade no Fortaleza. Para ele, apesar de o sistema defensivo atravessar uma má fase, todos os jogadores do setor possuem muita qualidade, algo que deve ser potencializado pelo técnico Palermo.

“Não vou apontar o dedo para ninguém. São todos jogadores de muita qualidade. Posso falar especificamente dos zagueiros. O Brítez, Ávila, Kuscevic, que não está conosco, pois está no DM, mas eu acompanhava, além do Benevenuto, que já tem uma história no clube, são todos defensores de muita qualidade. Nada incomoda mais um zagueiro do que sofrer gols. O professor Palermo fez alguns ajustes defensivos, com bastante intensidade. Tenho certeza de que daqui para frente tudo dará certo”, avaliou.