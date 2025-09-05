Palermo quis saber do clima da torcida antes de aceitar proposta do Fortaleza, revela Paz

FORTALEZA-CE, BRASIL, 05-09-2025: Marcelo Paz em desembarque do novo treinador do Fortaleza, Martín Palermo no Aeroporto Internacional Pinto Martins. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Responsável por recepcionar o técnico Martín Palermo no Aeroporto Pinto Martins, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, contou em entrevista os bastidores da negociação com o argentino. De acordo com o dirigente, todo o momento difícil do clube foi passado com transparência e um dos questionamentos do treinador foi sobre como estava a torcida tricolor. “Chegou o nome para mim por volta das 11 horas da manhã. É um nome de impacto. Validei e levei o nome para o CIFEC estudar o modelo de jogo dele. Eles viram que fazia sentido para o que a gente queria. Marcamos uma reunião em vídeo às 16h30min, da qual Palermo participou. Fizemos vários questionamentos sobre a forma de trabalho, tudo”, disse Paz.