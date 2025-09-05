Palermo quis saber do clima da torcida antes de aceitar proposta do Fortaleza, revela Paz

Palermo quis saber do clima da torcida antes de aceitar proposta do Fortaleza, revela PazO CEO da SAF do Leão foi o responsável por recepcionar o técnico argentino em sua chegada à capital cearense, que ocorreu nesta sexta-feira, 5
Responsável por recepcionar o técnico Martín Palermo no Aeroporto Pinto Martins, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, contou em entrevista os bastidores da negociação com o argentino. De acordo com o dirigente, todo o momento difícil do clube foi passado com transparência e um dos questionamentos do treinador foi sobre como estava a torcida tricolor.
“Chegou o nome para mim por volta das 11 horas da manhã. É um nome de impacto. Validei e levei o nome para o CIFEC estudar o modelo de jogo dele. Eles viram que fazia sentido para o que a gente queria. Marcamos uma reunião em vídeo às 16h30min, da qual Palermo participou. Fizemos vários questionamentos sobre a forma de trabalho, tudo”, disse Paz.
No mesmo dia das tratativas, o acordo entre as partes já foi selado. Pouco mais de um dia depois, nesta sexta-feira, dia 5, Palermo desembarcou na capital cearense para dar início ao seu trabalho no Pici. Sobre a torcida, Paz confessou ao argentino que o clima era de chateação pela fase complicada, mas que havia um anseio por uma “fagulha a mais”.
“O interessante é que ele perguntou algumas coisas do clube, mas perguntou muito como estava a torcida. Eu disse que a torcida estava, no momento, um pouco chateada. Normal pelo ano ruim, e nós assumimos essa responsabilidade como gestão. Mas eles querem exatamente essa fagulha a mais, de uma vitória, de um time guerreiro, para abraçar e estar junto. Passamos o momento para ele com transparência. Naquele instante, a gente já definiu que era ele”, concluiu.