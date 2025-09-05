Campeão Paraguaio, time de Palermo era destaque na bola aérea; veja números

Martín Palermo é o novo técnico do Fortaleza / Crédito: Reprodução/Club Olimpia

O Fortaleza já escolheu seu treinador para tentar uma arrancada inédita na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, onde o time luta contra o rebaixamento. Martín Palermo chega após uma passagem pelo Olímpia, do Paraguai, onde conquistou o seu primeiro título como treinador em 12 anos de carreira. Na campanha vencedora, duas de suas armas podem ser repetidas para tentar salvar o Tricolor: as bolas paradas e aéreas. Ao todo, nos 51 gols marcados pela equipe na liga nacional paraguaia sob o comando do argentino — que também era forte pelo alto quando jogador —, entre Apertura e Clausura, os Decanos balançaram as redes em 25 oportunidades com bolas alçadas na área ou jogadas que partiram de cobranças de faltas, pênaltis e escanteios.