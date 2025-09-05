Campeão Paraguaio, time de Palermo era destaque na bola aérea; veja números

Técnico do Fortaleza, Palermo foi campeão paraguaio com metade dos gols de bola parada ou aéreaO novo técnico do Fortaleza costuma explorar a ultrapassagem dos laterais para realizar cruzamentos e tem as faltas e os escanteios como armas para desequilibrar
O Fortaleza já escolheu seu treinador para tentar uma arrancada inédita na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, onde o time luta contra o rebaixamento. Martín Palermo chega após uma passagem pelo Olímpia, do Paraguai, onde conquistou o seu primeiro título como treinador em 12 anos de carreira. Na campanha vencedora, duas de suas armas podem ser repetidas para tentar salvar o Tricolor: as bolas paradas e aéreas.
Ao todo, nos 51 gols marcados pela equipe na liga nacional paraguaia sob o comando do argentino — que também era forte pelo alto quando jogador —, entre Apertura e Clausura, os Decanos balançaram as redes em 25 oportunidades com bolas alçadas na área ou jogadas que partiram de cobranças de faltas, pênaltis e escanteios.
Com a janela de transferências fechada, o treinador não vai poder pedir atletas no mercado, mas o Fortaleza por ter estreias que contribuem para esse forte quesito de Palermo. Contra o Vitória, no dia 14, quando volta a campo, o Leão do Pici pode ter as estreias de Yeison Guzmán e Crispim — bons na bola parada —, além dos zagueiros Benevenuto e Lucas Gazal, com altos aproveitamentos em lances pelo alto.
Além das novidades, Kuscevic deve retornar em breve após lesão, e pode ajudar no quesito. Bem como Adam Bareiro, tido como especialista em cabeceio em outros times que passou, mas ainda não balançou as redes pelo escrete vermelho-azul-e-branco e está em baixa com a torcida. Afastado, Deyverson é outro que vai bem no fundamento, caso seja reintegrado na chegada do novo comandante.
Bola aérea do Fortaleza em 2025
Na temporada, a bola aérea do Fortaleza tem sido mais vilã do que heroína. Com Vojvoda, um dos pontos que era visto como negativo em seu trabalho recente era a baixa versatilidade em lances desse tipo, com poucas jogadas ensaiadas e repertório batido.
Com Paiva, os três primeiros jogos pareciam indicar o contrário, sendo inclusive o caminho de onde iniciou a única vitória de sua curta passagem no Leão do Pici, quando a equipe bateu o RB Bragantino, por 3 a 1, na Arena Castelão.
Leia mais
Contudo, o próprio técnico português, internamente, contestava a baixa estatura do elenco, principalmente no setor defensivo, que esteve ainda mais fragilizado durante sua passagem. Assim, Palermo também precisará de cuidado para ajustar o esquema defensivo e não sofrer com a sua própria arma.