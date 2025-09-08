Assista ao vivo: Palermo é apresentado no Fortaleza

Assista ao vivo: Palermo é apresentado no FortalezaO técnico argentino comandou o primeiro treino da equipe no último sábado, 6, e terá ainda toda esta semana para trabalhar visando a estreia contra o Vitória
O novo treinador do Fortaleza, Martín Palermo, será apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 8, em coletiva de imprensa na sede do clube, no Pici. O técnico argentino comandou o primeiro treino da equipe no último sábado, 6, e terá ainda toda esta semana para trabalhar visando a estreia contra o Vitória, no próximo sábado, 13, pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Palermo reintegra jogadores afastados por Paiva
Afastados do Fortaleza por Renato Paiva, o quarteto formado pelo atacante Deyverson, os meias Zé Welison e Martínez, e o goleiro Magrão foi reintegrado ao elenco principal e retornou aos treinos com o restante do grupo no último sábado. A decisão é do novo comandante da equipe, Martín Palermo.
Palermo quis saber do clima da torcida antes de aceitar proposta do Fortaleza, revela Paz
Responsável por recepcionar o técnico Martín Palermo no Aeroporto Pinto Martins, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, contou em entrevista os bastidores da negociação com o argentino. De acordo com o dirigente, todo o momento difícil do clube foi passado com transparência e um dos questionamentos do treinador foi sobre como estava a torcida tricolor.
“O interessante é que ele perguntou algumas coisas do clube, mas perguntou muito como estava a torcida. Eu disse que a torcida estava, no momento, um pouco chateada. Normal pelo ano ruim, e nós assumimos essa responsabilidade como gestão. Mas eles querem exatamente essa fagulha a mais, de uma vitória, de um time guerreiro, para abraçar e estar junto. Passamos o momento para ele com transparência. Naquele instante, a gente já definiu que era ele”, concluiu.
Técnico do Fortaleza, Palermo foi campeão paraguaio com metade dos gols de bola parada ou aérea
Martín Palermo chega após uma passagem pelo Olímpia, do Paraguai, onde conquistou o seu primeiro título como treinador em 12 anos de carreira. Na campanha vencedora, duas de suas armas podem ser repetidas para tentar salvar o Tricolor: as bolas paradas e aéreas.
Ao todo, nos 51 gols marcados pela equipe na liga nacional paraguaia sob o comando do argentino — que também era forte pelo alto quando jogador —, entre Apertura e Clausura, os Decanos balançaram as redes em 25 oportunidades com bolas alçadas na área ou jogadas que partiram de cobranças de faltas, pênaltis e escanteios.
