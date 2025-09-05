Palermo fala sobre desafio de manter Fortaleza na Série A: "Foi o que me motivou"

O novo técnico do Leão ressaltou que confiança na força do elenco para reverter o difícil cenário que o time vive no Brasileirão

O treinador Martín Palermo desembarcou na capital cearense na tarde desta sexta-feira, dia 5, e deu suas primeiras palavras como novo comandante do Fortaleza. Em entrevista, o argentino falou que o desafio de manter o Leão na Série A foi o que o motivou a aceitar a proposta do clube de forma tão rápida.

Palermo ressaltou que tem dimensão da difícil situação vivida pelo Fortaleza, que é o vice-lanterna do Brasileirão, com sete pontos a menos que Santos e Vasco, primeiros times fora da zona de rebaixamento, mas reforçou que acredita na força do elenco tricolor para reverter o cenário.