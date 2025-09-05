Palermo fala sobre desafio de manter Fortaleza na Série A: "Foi o que me motivou"O novo técnico do Leão ressaltou que confiança na força do elenco para reverter o difícil cenário que o time vive no Brasileirão
O treinador Martín Palermo desembarcou na capital cearense na tarde desta sexta-feira, dia 5, e deu suas primeiras palavras como novo comandante do Fortaleza. Em entrevista, o argentino falou que o desafio de manter o Leão na Série A foi o que o motivou a aceitar a proposta do clube de forma tão rápida.
Palermo ressaltou que tem dimensão da difícil situação vivida pelo Fortaleza, que é o vice-lanterna do Brasileirão, com sete pontos a menos que Santos e Vasco, primeiros times fora da zona de rebaixamento, mas reforçou que acredita na força do elenco tricolor para reverter o cenário.
“Obviamente, o desafio que temos como prioridade é deixar o Fortaleza na primeira divisão. Foi o que me motivou. Sabemos que é uma situação complicada, mas temos elenco para poder revertê-la. Quero conhecer rápido os jogadores, saber como eles estão, principalmente, e dar tranquilidade para enfrentar o próximo compromisso”, disse.
Palermo iniciará as atividades com os jogadores do Fortaleza neste sábado, dia 6, no Centro de Excelência Alcides Santos. O treinador terá sete dias antes do seu primeiro desafio como técnico do Leão, que será contra o Vitória, no dia 13, na Arena Castelão.