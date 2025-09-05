Lucho Silveira analisa chegada de Palermo: "Acostumado a trabalhar com pouco"

Segundo o profissional, o treinador argentino tem pontos positivos para construir sua relação com o Fortaleza

Em participação no programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 5, o jornalista Lucho Silveira comentou a contratação de Martín Palermo como novo técnico do Fortaleza e projetou como será a adaptação do argentino ao clube.

Segundo Lucho, o treinador tem um perfil mais tranquilo e tende a buscar primeiro a compreensão do ambiente tricolor antes de impor sua filosofia de jogo. “Ele pode ter alguma dificuldade. Vai precisar se adaptar ao que o Fortaleza tem a oferecer, em vez de tentar impor um estilo. Claro que vai implementar parte do seu trabalho, mas não vejo ele indo contra a maré”, avaliou.