Fortaleza recebe integrantes de congresso de psicologia no esporte e reforça trabalho na base

O Fortaleza recebeu, na manhã da última quarta-feira, 3, integrantes do X Congresso ABRAPESP de Psicologia no Esporte, realizado em Fortaleza entre os dias 3 e 6 de setembro, na Uni7. O encontro reuniu estudantes e profissionais da área vindos de diferentes regiões do Brasil. Dentro da programação, os participantes tiveram a oportunidade de visitar o CT Ribamar Bezerra, onde foram recepcionados pela psicóloga das categorias de base e coordenadora do Setor Psicossocial do clube, Sheyla Gomes.