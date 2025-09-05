Fortaleza recebe integrantes de congresso de psicologia no esporte e reforça trabalho na base

Fortaleza recebe integrantes de congresso de psicologia no esporte e reforça trabalho na baseNo clube, os participantes foram recepcionados pela psicóloga das categorias de base e coordenadora do Setor Psicossocial do clube, Sheyla Gomes
O Fortaleza recebeu, na manhã da última quarta-feira, 3, integrantes do X Congresso ABRAPESP de Psicologia no Esporte, realizado em Fortaleza entre os dias 3 e 6 de setembro, na Uni7. O encontro reuniu estudantes e profissionais da área vindos de diferentes regiões do Brasil.
Dentro da programação, os participantes tiveram a oportunidade de visitar o CT Ribamar Bezerra, onde foram recepcionados pela psicóloga das categorias de base e coordenadora do Setor Psicossocial do clube, Sheyla Gomes.
“O interesse de profissionais de outras regiões em conhecer nossas práticas reforça a relevância da psicologia do esporte no futebol e destaca a base do Fortaleza como referência nacional em boas práticas, fortalecendo ainda mais nossa posição nos rankings do Nordeste e do Brasil”, destacou Sheyla Gomes.
A atividade permitiu aos congressistas conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo departamento, que foca no desenvolvimento biopsicossocial dos jovens atletas.
Trabalho na base
Com o objetivo de fortalecer a concentração e o preparo emocional dos goleiros, o setor psicossocial do Fortaleza iniciou, nos últimos meses, uma série de encontros voltados às categorias de base e ao futebol feminino do clube. A iniciativa busca oferecer suporte específico a uma posição considerada uma das mais exigentes do esporte.
Em uma das atividades, os participantes assistiram a uma palestra ministrada por Guto Albuquerque, preparador de goleiros do time principal, que compartilhou experiências e reflexões sobre a importância da gestão psicoemocional na rotina dos arqueiros.
"Entendemos que, na categoria de base, esse trabalho se torna imprescindível, pois auxiliará no desenvolvimento das habilidades psicoesportivas dessa categoria", afirmou Sheyla Gomes.