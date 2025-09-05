Fortaleza lança plano gratuito de sócio-torcedor com acesso limitado a jogos

O cadastro já está disponível no site Sócio Fortaleza. Quem se cadastrar poderá ter acesso gratuito a até três jogos por temporada , em setores e partidas previamente definidos pelo clube. O número de vagas também será limitado, e o check-in dependerá exclusivamente do cadastro facial do torcedor.

Buscando aumentar o público das arquibancadas, o Fortaleza anunciou, nesta quinta-feira, 4, um plano de sócio-torcedor gratuito com acesso limitado a jogos, o “Pra Todo Tricolor”. Além de aumetar a adesão da torcida em dias de jogo, a iniciativa também busca atender àqueles que não comparecem ao estádio por falta de incentivo ou por falta de condições financeiras.

Seguindo a ordem de prioridade para confirmação de presença, os participantes do plano gratuito ficarão em quarto lugar, tendo acesso antes da abertura ao público em geral, mas após os sócios dos planos pagos. Além disso, o plano "Pra Todo Tricolor" não permite inclusão de crianças, dependentes ou convidados, assim como não prevê direito a voto.

De acordo com Márcio Persivo, gestor do Sócio Fortaleza, a proposta é abrir espaço para novos públicos e aproximar ainda mais a torcida do clube. “Essa ação tem como objetivo criar uma porta de entrada gratuita e inclusiva para o programa Sócio Fortaleza, ampliando a conexão e o relacionamento com todos os tricolores”, explicou.

O dirigente destacou ainda o caráter social da medida, voltada especialmente a torcedores que não conseguem custear mensalidades. “O plano também visa oportunizar que mais torcedores tenham a experiência de acompanhar o Leão no estádio. Desde aquelas que não têm condições financeiras até as que ainda não foram por falta de incentivo”, acrescentou.

