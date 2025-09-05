Novo técnico do Fortaleza, Palermo tem retrospecto de defesas organizadas; veja números

Novo técnico do Fortaleza, Palermo tem retrospecto de defesas organizadas; veja númerosNúmero é menor que o de Renato Paiva e superior ao de Juan Pablo Vojvoda. Nos últimos clubes, foi elogiado por ajustar o esquema defensivo ao chegar
O Fortaleza já tem um novo técnico após a demissão de Renato Paiva. O ex-atacante argentino Martín Palermo chega nesta sexta-feira, 5, e terá a difícil missão de tirar o Tricolor da zona de rebaixamento, em uma matemática nunca alcançada no Campeonato Brasileiro. Contudo, em uma das primeiras missões, que será ajustar a defesa do escrete vermelho-azul-e-branco, o novo comandante carrega boa fama e uma média de gols sofridos inferior a de Paiva na carreira.
Contando os oito clubes que treinou na carreira, o ex-ofensivo sofreu 461 tentos em 360 partidas disputadas, ficando com a média de 1,2 por jogo, número menor em comparação com os anotados a favor, posto que seus times somam 491 gols marcados, estabelecendo a média de 1,3 por jogo. Por sua vez, o ex-técnico português do Leão tinha 1,3.
Nos últimos dois trabalhos, por Platense-ARG e Olímpia-PAR, Palermo ficou conhecido por melhorar a defesa inicialmente quando chega ao clube. No time argentino, cotado para o rebaixamento ante do início do torneio nacional em 2023, conseguiu a permanência e um vice-campeonato na Copa da Liga Argentina, sofrendo mais gols (59) do que marcando (56), mas com o índice superior ao que se imaginava.
No Paraguai, levou o Olímpia ao título nacional e conseguiu um jogo mais dominante, pela qualidade superior aos adversário. Ainda assim, o destaque foi baixo número de gols sofridos. O time não tinha a maior posse do torneio e sequer o melhor ataque, mas a sólida defesa foi o trunfo, com 51 gols sofridos em 54 partidas no ano. Contando somente a liga principal, em 2024, sofreu apenas 30 gols.
Desembarque e primeiros desafios
O comandante tricolor desembarca no Aeroporto Pinto Martins às 17h30 desta sexta-feira, 5. O argentino terá pouco mais de uma semana para deixar o time com a sua cara até a estreia como técnico do Fortaleza.
O Leão do Pici volta a campo no dia 13, às 16 horas, diante da torcida na Arena Castelão. Logo em seu pontapé inicial, Palermo terá um confronto direto ante o Vitória, que também luta contra o rebaixamento.
O Tricolor, atualmente, tem apenas 15 pontos na tabela em 21 jogos e precisa de um aproveitamento próximo de 58% para escapar.