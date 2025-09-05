Novo técnico do Fortaleza, Palermo tem retrospecto de defesas organizadas; veja números

Martín Palermo foi campeão paraguaio pelo Olímpia em 2024 / Crédito: Divulgação/Instagram

O Fortaleza já tem um novo técnico após a demissão de Renato Paiva. O ex-atacante argentino Martín Palermo chega nesta sexta-feira, 5, e terá a difícil missão de tirar o Tricolor da zona de rebaixamento, em uma matemática nunca alcançada no Campeonato Brasileiro. Contudo, em uma das primeiras missões, que será ajustar a defesa do escrete vermelho-azul-e-branco, o novo comandante carrega boa fama e uma média de gols sofridos inferior a de Paiva na carreira. Contando os oito clubes que treinou na carreira, o ex-ofensivo sofreu 461 tentos em 360 partidas disputadas, ficando com a média de 1,2 por jogo, número menor em comparação com os anotados a favor, posto que seus times somam 491 gols marcados, estabelecendo a média de 1,3 por jogo. Por sua vez, o ex-técnico português do Leão tinha 1,3.