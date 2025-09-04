"Nome que chega para agregar ao Fortaleza", diz Marcelo Paz sobre Palermo

Segundo Paz, Palermo já acompanhava de perto o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, amigo e compatriota, no comando do Fortaleza. A experiência do ex-atacante em equipes que atravessavam momentos delicados e o desejo de trabalhar no futebol brasileiro foram fatores decisivos para o acerto.

Novo técnico do Fortaleza , Martín Palermo chega ao Pici para assumir a vaga deixada por Renato Paiva e tentar afastar o Tricolor do risco de rebaixamento. A escolha pelo argentino foi explicada pelo CEO da SAF, Marcelo Paz, que destacou a trajetória do treinador e os motivos que pesaram na decisão da diretoria.

“É um profissional que já conhecia o Fortaleza devido à amizade com Vojvoda, já conversaram sobre o clube. Que a gente possa abraçá-lo, pois Palermo acreditou no nosso projeto, no nosso desafio. Ele quer vencer no Fortaleza e no futebol brasileiro. Além de ter sido um atleta extremamente vitorioso, um dos melhores centroavantes de sua geração no futebol sul-americano e até mundial, com passagens pela Seleção Argentina, Copa do Mundo no currículo e status de ídolo no Boca Juniors”, afirmou Paz.

Mesmo com uma carreira ainda curta como treinador, Palermo já soma conquistas importantes. Em 2024, foi campeão paraguaio à frente do Olimpia. Também passou por Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG.

“Ele já fez trabalhos semelhantes em outros clubes, como no Aldosivi e no Platense, ambos da Argentina, chegando em situação difícil e deixando as equipes em posição melhor na tabela. No Olimpia, também assumiu em momento complicado e conseguiu ser campeão. É um nome que entendemos que vai agregar, que será bem recebido, que chega com uma comissão técnica experiente e ao mesmo tempo aberta a trocar informações com os profissionais que já estão aqui. Assim, vamos ajudá-lo a entender rapidamente o contexto da Série A, os adversários e as particularidades da competição”, destacou o CEO.