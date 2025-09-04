Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

"Nome que chega para agregar ao Fortaleza", diz Marcelo Paz sobre Palermo

Conforme o CEO, experiências anteriores do treinador foram cruciais para sua escolha como novo comandante do Fortaleza
Novo técnico do Fortaleza, Martín Palermo chega ao Pici para assumir a vaga deixada por Renato Paiva e tentar afastar o Tricolor do risco de rebaixamento. A escolha pelo argentino foi explicada pelo CEO da SAF, Marcelo Paz, que destacou a trajetória do treinador e os motivos que pesaram na decisão da diretoria.

Segundo Paz, Palermo já acompanhava de perto o trabalho de Juan Pablo Vojvoda, amigo e compatriota, no comando do Fortaleza. A experiência do ex-atacante em equipes que atravessavam momentos delicados e o desejo de trabalhar no futebol brasileiro foram fatores decisivos para o acerto.

“É um profissional que já conhecia o Fortaleza devido à amizade com Vojvoda, já conversaram sobre o clube. Que a gente possa abraçá-lo, pois Palermo acreditou no nosso projeto, no nosso desafio. Ele quer vencer no Fortaleza e no futebol brasileiro. Além de ter sido um atleta extremamente vitorioso, um dos melhores centroavantes de sua geração no futebol sul-americano e até mundial, com passagens pela Seleção Argentina, Copa do Mundo no currículo e status de ídolo no Boca Juniors”, afirmou Paz.

Mesmo com uma carreira ainda curta como treinador, Palermo já soma conquistas importantes. Em 2024, foi campeão paraguaio à frente do Olimpia. Também passou por Godoy Cruz-ARG, Arsenal de Sarandí-ARG, Unión Española-CHI, Pachuca-MEX e Platense-ARG.

“Ele já fez trabalhos semelhantes em outros clubes, como no Aldosivi e no Platense, ambos da Argentina, chegando em situação difícil e deixando as equipes em posição melhor na tabela. No Olimpia, também assumiu em momento complicado e conseguiu ser campeão. É um nome que entendemos que vai agregar, que será bem recebido, que chega com uma comissão técnica experiente e ao mesmo tempo aberta a trocar informações com os profissionais que já estão aqui. Assim, vamos ajudá-lo a entender rapidamente o contexto da Série A, os adversários e as particularidades da competição”, destacou o CEO.

A estreia de Martín Palermo no comando do Fortaleza está marcada para o dia 13, às 16 horas, contra o Vitória, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

 

