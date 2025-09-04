Palermo no Fortaleza: saiba os detalhes da contratação do técnico argentino

Palermo entrou no radar do Fortaleza por indicação de Marcelo Paz, que já acompanhava o trabalho do técnico em outros clubes. Ao contrário do que havia sido especulado, o nome de Palermo não foi indicado por Vojvoda.

O Fortaleza anunciou na noite desta quarta-feira, 3, o argentino Martín Palermo como novo técnico do clube. Em participação no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN , nesta quinta-feira, 4, o jornalista Fernando Graziani trouxe detalhes exclusivos dos bastidores da contratação do ídolo do Boca Juniors, revelando como o acerto com o treinador foi conduzido.

No início da tarde, Paz sugeriu oficialmente o nome do argentino ao CIFEC (Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube) e, logo em seguida, entrou em contato com Palermo para apresentar a proposta.

Pouco depois, com o sinal verde do CIFEC, Marcelo Paz realizou uma chamada de vídeo com o técnico e deu início às negociações formais. Durante a conversa, o CEO do Fortaleza ressaltou a difícil situação do clube na Série A, a pressão por resultados e a urgência em evitar o rebaixamento, detalhando os desafios que o novo treinador enfrentaria.

Ao receber a proposta, Palermo demonstrou entusiasmo e aceitou o desafio sem hesitar, ciente das condições complicadas da equipe, mas motivado pelo projeto apresentado pelo clube. A expectativa da diretoria é que o argentino consiga rapidamente imprimir sua metodologia e contribuir para a recuperação do Fortaleza no Brasileirão.