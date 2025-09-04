Com 11 reforços, Fortaleza está entre os time da Série A que mais contratou

Com 11 reforços, Fortaleza está entre os time da Série A que mais contratouO Sport e o Juventude, que assim como o Fortaleza estão na zona de rebaixamento do Brasileirão, também fizeram 11 contratações
O Fortaleza encerrou suas movimentações na janela de transferências do meio de temporada com 11 contratações no total. O departamento de futebol do Leão do Pici teve como foco principal buscar peças para o meio-campo e o ataque, setores que, juntos, representam 63% dos novos reforços.
Foram quatro jogadores para o meio-campo, sendo dois volantes — Pablo Roberto e Pierre — e dois armadores — Lucas Crispim e Yeison Guzmán. No ataque, o Tricolor investiu em três nomes: os centroavantes Adam Bareiro e Kayke, e o ponta-direita Herrera.
Para o sistema defensivo, o departamento de futebol teve um foco especial em goleiros, tendo em vista que João Ricardo e Brenno, principais opções do setor, sofreram lesões e ficaram ausentes no retorno da pausa para o Supermundial de Clubes. Vinícius Silvestre e Helton Leite — que vinha sendo titular com Renato Paiva — foram contratados.
Além dos dois, o Fortaleza também trouxe o zagueiro Lucas Gazal e o lateral-esquerdo Wanderson. Marcelo Benevenuto, embora não esteja inserido nas 11 contratações, também pode ser considerado um reforço, já que o Leão solicitou seu retorno de empréstimo para integrar o elenco — ele tem contrato com o time cearense, mas estava cedido ao Criciúma.
O Fortaleza foi o time da Série A que mais contratou
Com as 11 contratações feitas, o Fortaleza se colocou ao lado de Sport e Juventude entre os times da Série A que mais se reforçaram nesta segunda janela de transferências. O alto número está diretamente ligado ao momento que as equipes vivem na elite nacional: são os últimos três colocados da tabela de classificação.
O Tricolor do Pici, em relação ao investimento financeiro feito no mercado, ocupa a oitava colocação entre as equipes do Brasileirão. De acordo com os números divulgados pelo clube cearense, foram quase R$ 37 milhões desembolsados na aquisição de atletas. O Flamengo, com R$ 277 milhões, e o Palmeiras, com R$ 248 milhões, lideram a lista.
Contratações do Fortaleza na 2ª janela de transferências de 2025:
- Goleiros: Vinícius Silvestre e Helton Leite
- Lateral-esquerdo: Wanderson
- Zagueiro: Lucas Gazal
- Meio-campistas: Pablo Roberto, Pierre, Lucas Crispim e Yeison Guzmán
- Atacantes: Adam Bareiro, Kayke e Herrera