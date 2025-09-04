Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com 11 reforços, Fortaleza está entre os time da Série A que mais contratou

Com 11 reforços, Fortaleza está entre os time da Série A que mais contratou

O Sport e o Juventude, que assim como o Fortaleza estão na zona de rebaixamento do Brasileirão, também fizeram 11 contratações
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza encerrou suas movimentações na janela de transferências do meio de temporada com 11 contratações no total. O departamento de futebol do Leão do Pici teve como foco principal buscar peças para o meio-campo e o ataque, setores que, juntos, representam 63% dos novos reforços.

Foram quatro jogadores para o meio-campo, sendo dois volantes — Pablo Roberto e Pierre — e dois armadores — Lucas Crispim e Yeison Guzmán. No ataque, o Tricolor investiu em três nomes: os centroavantes Adam Bareiro e Kayke, e o ponta-direita Herrera.

Leia mais

Para o sistema defensivo, o departamento de futebol teve um foco especial em goleiros, tendo em vista que João Ricardo e Brenno, principais opções do setor, sofreram lesões e ficaram ausentes no retorno da pausa para o Supermundial de Clubes. Vinícius Silvestre e Helton Leite — que vinha sendo titular com Renato Paiva — foram contratados.

Além dos dois, o Fortaleza também trouxe o zagueiro Lucas Gazal e o lateral-esquerdo Wanderson. Marcelo Benevenuto, embora não esteja inserido nas 11 contratações, também pode ser considerado um reforço, já que o Leão solicitou seu retorno de empréstimo para integrar o elenco — ele tem contrato com o time cearense, mas estava cedido ao Criciúma.

O Fortaleza foi o time da Série A que mais contratou

Com as 11 contratações feitas, o Fortaleza se colocou ao lado de Sport e Juventude entre os times da Série A que mais se reforçaram nesta segunda janela de transferências. O alto número está diretamente ligado ao momento que as equipes vivem na elite nacional: são os últimos três colocados da tabela de classificação.

+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube

O Tricolor do Pici, em relação ao investimento financeiro feito no mercado, ocupa a oitava colocação entre as equipes do Brasileirão. De acordo com os números divulgados pelo clube cearense, foram quase R$ 37 milhões desembolsados na aquisição de atletas. O Flamengo, com R$ 277 milhões, e o Palmeiras, com R$ 248 milhões, lideram a lista.

Contratações do Fortaleza na 2ª janela de transferências de 2025:

  • Goleiros: Vinícius Silvestre e Helton Leite
  • Lateral-esquerdo: Wanderson
  • Zagueiro: Lucas Gazal
  • Meio-campistas: Pablo Roberto, Pierre, Lucas Crispim e Yeison Guzmán
  • Atacantes: Adam Bareiro, Kayke e Herrera

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar