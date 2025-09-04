Com 11 reforços, Fortaleza está entre os time da Série A que mais contratou

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 19.07.2025: Herrera. Fortaleza x Bahia na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro serie A, jogo que terminou em 1 x 1. (Foto: Aurelio Alves/O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Fortaleza encerrou suas movimentações na janela de transferências do meio de temporada com 11 contratações no total. O departamento de futebol do Leão do Pici teve como foco principal buscar peças para o meio-campo e o ataque, setores que, juntos, representam 63% dos novos reforços. Foram quatro jogadores para o meio-campo, sendo dois volantes — Pablo Roberto e Pierre — e dois armadores — Lucas Crispim e Yeison Guzmán. No ataque, o Tricolor investiu em três nomes: os centroavantes Adam Bareiro e Kayke, e o ponta-direita Herrera.