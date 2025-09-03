Cotado para assumir o Fortaleza, Jair Ventura despista sobre negociação após derrota do Avaí

Cotado para assumir o Fortaleza, Jair Ventura despista sobre negociação após derrota do AvaíNo radar do Fortaleza ao lado de Eduardo Baptista, o treinador disse que não comenta sobre negociações abertamente
O técnico Jair Ventura é um dos nomes no radar do Fortaleza para assumir o comando técnico após a demissão do português Renato Paiva. Contudo, na coletiva após a derrota por 2 a 0 do Avaí para o América-MG, na noite desta terça-feira, 2, o treinador afirmou que não comenta negociações, despistando sobre o interesse do Leão do Pici.
Com apenas oito vitórias em 24 jogos no comando do Avaí, a coletiva também se voltou para a crise vivida pelo clube, que passa por atrasos salariais e problemas internos. Na Série B, o time de Jair Ventura ocupa a 12ª colocação, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.
"Eu tenho nove anos de carreira, próximo de completar 10 anos, e desde então eu nunca falei sobre possíveis negociações e sigo assim, é um plano de carreira. Respeito quem faz, sei que tem treinadores que falam que são procurados por não sei quantos clubes, mas eu faço sempre assim. Muitos de vocês (jornalistas), inclusive, devem ter me mandado mensagem quando eu acertei aqui (no Avaí), só que eu não gosto. É uma situação pessoal que eu carrego para a minha carreira".
Sobre os jogos, Jair explicou que seu time vem entrando com a "mochila muito cheia" e que "não tem como esconder isso". Assim, Jair já está em um cenário de reação no comando técnico do Avaí.
"Só quem está no dia a dia sabe o que a gente passa, os nossos problemas internos. E a gente, como um das lideranças, está sempre buscando esvaziar mais essa mochila dos caras para que possa reagir", complementa.
Busca de técnicos do Fortaleza
A diretoria leonina colocou quatro nomes inicialmente: Cuca, Ramón Díaz, Jair Ventura e Eduardo Baptista. Desses, o primeiro sinalizou negativamente nas tratativas iniciais e ficou mais distante. O segundo, grande favorito da diretoria após a queda de Vojvoda em julho, deixou o Olímpia-PAR no mês passado após curta passagem e não deseja assumir outros times no Z-4.
Assim, os dois nomes mais fortes tem estilo defensivo e estão na Série B: Jair Ventura e Eduardo Baptista. Conforme apurou o Esportes O POVO, Eduardo hoje é o preferido, mas a negociação é mais complicada pela boa fase e chance de acesso do Criciúma.