Cotado para assumir o Fortaleza, Jair Ventura despista sobre negociação após derrota do Avaí

Técnico Jair Ventura é um dos quatro nomes que entraram no rada do Fortaleza / Crédito: Fabiano Rateke/Avaí F.C.

O técnico Jair Ventura é um dos nomes no radar do Fortaleza para assumir o comando técnico após a demissão do português Renato Paiva. Contudo, na coletiva após a derrota por 2 a 0 do Avaí para o América-MG, na noite desta terça-feira, 2, o treinador afirmou que não comenta negociações, despistando sobre o interesse do Leão do Pici. Com apenas oito vitórias em 24 jogos no comando do Avaí, a coletiva também se voltou para a crise vivida pelo clube, que passa por atrasos salariais e problemas internos. Na Série B, o time de Jair Ventura ocupa a 12ª colocação, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.