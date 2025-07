Após demissão de Vojvoda, Fortaleza tem Ramón Díaz como alvo número 1

Além de experiência em situações delicadas, Ramón é visto como um líder capaz de recuperar o ambiente no elenco. O Esportes O POVO apurou que um dos motivos que pesaram contra Vojvoda é o entedimento que ele perdeu o comando do elenco. A

Apesar de não ser uma opção barata, a diretoria entende que o investimento é necessário. A presença do filho do treinador na comissão técnica também é considerada positiva por contribuir com o perfil de liderança desejado.

Além de Ramón, nomes como Luis Zubeldía e Thiago Carpini também estão no radar, mas o argentino de 65 anos é o favorito. Sem clube desde a saída do Corinthians — onde conquistou o Campeonato Paulista neste ano —, Díaz chegou a ser sondado pela seleção peruana no mês passado, mas as negociações não avançaram. (Com Lucas Mota e João Pedro Oliveira)

