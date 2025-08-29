MPCE recebe denúncia de possível manipulação do Jaciobá-AL em goleada contra o Fortaleza

Fortaleza e Jaciobá-AL se enfrentaram no PV pela Copa do Nordeste Sub-20 / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

O Ministério Público do Ceará (MPCE) recebeu uma denúncia de possível manipulação de resultado na partida entre Fortaleza e Jaciobá-AL, válida pela Copa do Nordeste Sub-20, apurou O POVO. A Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou ao órgão que a empresa Sportradar AG alertou sobre diversas apostas em tempo real registradas durante o jogo. O confronto ocorreu no dia 12 de agosto, quando o Tricolor goleou o time alagoano por 6 a 0. O adversário do Leão do Pici já esteve envolvido em outras duas partidas suspeitas de manipulação no ano, ante Santos e Ferroviária-SP, ambas pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025.

Fortaleza e Jaciobá-AL se enfrentaram no PV pela Copa do Nordeste Sub-20 Crédito: João Moura / Fortaleza EC Apostas registradas Segundo a análise, as apostas ao vivo para o Jaciobá sofrer o revés por pelo menos seis gols surgiram aproximadamente no minuto 36, quando o placar marcava 2 a 0 para o Fortaleza, e continuaram até sofrerem o terceiro gol da partida no minuto 51. Conforme analisou a empresa que alertou sobre a partida, a casa de apostas europeia Bet365 removeu prematuramente seus mercados ao vivo durante jogo, uma ação incomum por ser um dos principais mercados, sugerindo que a casa avaliou como provável manipulação.