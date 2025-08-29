MPCE recebe denúncia de possível manipulação do Jaciobá-AL em goleada contra o Fortaleza

MPCE recebe denúncia de possível manipulação do Jaciobá-AL em goleada contra o FortalezaEquipe alagoana foi goleada por 6 a 0 pelo Tricolor, no PV, pela Copa do Nordeste Sub-20. Volume de apostas em um placar elástico chamou atenção durante o jogo
O Ministério Público do Ceará (MPCE) recebeu uma denúncia de possível manipulação de resultado na partida entre Fortaleza e Jaciobá-AL, válida pela Copa do Nordeste Sub-20, apurou O POVO. A Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou ao órgão que a empresa Sportradar AG alertou sobre diversas apostas em tempo real registradas durante o jogo.
O confronto ocorreu no dia 12 de agosto, quando o Tricolor goleou o time alagoano por 6 a 0. O adversário do Leão do Pici já esteve envolvido em outras duas partidas suspeitas de manipulação no ano, ante Santos e Ferroviária-SP, ambas pela Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025.
Assim, avaliados os lances, o retrospecto, os padrões de apostas e as informações de apoio, a suspeita da empresa que analisa esse tipo de evento é de que o Jaciobá AC possa estar envolvido, unilateralmente, na manipulação da partida em que foi derrotado pelo Fortaleza, conforme apurou O POVO.
Leia mais
Em contato com o Esportes O POVO, a CBF indicou que questões relativas à Unidade de Integridade são sigilosas, por isso, não estabeleceu um posicionamento. A reportagem buscou, mas não localizou a assessoria do time alagoano. O Fortaleza não foi notificado, posto que a investigação é quanto à reincidência do adversário.
Vale lembrar que a lei 14.790/2023, estabelecida na regulamentação das bets, também proíbe explicitamente as apostas em eventos esportivos que envolvam categorias de base ou que tenham a participação exclusiva de menores de 18 anos no Brasil.
Apostas registradas
Segundo a análise, as apostas ao vivo para o Jaciobá sofrer o revés por pelo menos seis gols surgiram aproximadamente no minuto 36, quando o placar marcava 2 a 0 para o Fortaleza, e continuaram até sofrerem o terceiro gol da partida no minuto 51.
Conforme analisou a empresa que alertou sobre a partida, a casa de apostas europeia Bet365 removeu prematuramente seus mercados ao vivo durante jogo, uma ação incomum por ser um dos principais mercados, sugerindo que a casa avaliou como provável manipulação.
Ainda assim, mesmo que a confirmação da manipulação ocorra, boa parte das apostas registradas no momento da partida foram falhas, posto que os apostadores assinalaram que o jogo terminaria com sete gols, com pelo menos seis sendo sofridos pelo Jaciobá.
Com informações de Lucas Barbosa