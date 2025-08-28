Fortaleza tem cinco desfalques para encarar o Internacional no Beira-Rio

Fortaleza tem cinco desfalques para encarar o Internacional no Beira-RioO Leão visita o Colorado no próximo domingo, 31, às 20h30min, em Porto Alegre, pela Série A do Campeonato Brasileiro
Em reta final de preparação para o duelo contra o Internacional, o Fortaleza terá pelo menos cinco desfalques certos na partida de domingo. Na lista de ausências estão os atacantes Marinho, suspenso, e Tucu Herrera, lesionado, além do goleiro Brenno e do zagueiro Kuscevic, que também se encontram no departamento médico.
Outro jogador fora da partida é Gustavo Mancha. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza fechou acordo pela transferência do defensor de 21 anos por 4,5 milhões de euros (R$ 28,4 milhões na cotação atual) para o Olympiacos, da Grécia. O camisa 39 já viaja nesta sexta-feira, 29, rumo à Europa e vai assinar contrato por quatro anos com os gregos — até a metade de 2029.
O atacante Moisés está recuperado de lesão e tem participado dos treinamentos, mas a tendência é de que ainda não retorne ao confronto diante do Inter, tendo em vista o longo período sem atuar – seu último jogo foi há mais de quatro meses, justamente contra o Colorado, pela 3ª rodada da Série A.
Brítez e Breno Lopes voltam a ficar disponíveis
Por outro lado, o técnico Renato Paiva conta com três retornos: o zagueiro Brítez, o atacante Breno Lopes e o meio-campista Kervin Andrade – que está com a venda encaminhada ao Maccabi Tel Aviv, de Israel. Todos os três não jogaram na rodada passada, na derrota para o Mirassol, pois cumpriam suspensão.
O Leão do Pici encara o Internacional no próximo domingo, 31, às 21h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela Série A do Campeonato Brasileiro. Os dois times chegam para a partida pressionados – o Colorado vem de quatro derrotas seguidas, enquanto o Tricolor acumula sete jogos sem vitórias.