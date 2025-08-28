Fortaleza tem cinco desfalques para encarar o Internacional no Beira-Rio

O atacante Marinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não enfrenta o Internacional / Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Em reta final de preparação para o duelo contra o Internacional, o Fortaleza terá pelo menos cinco desfalques certos na partida de domingo. Na lista de ausências estão os atacantes Marinho, suspenso, e Tucu Herrera, lesionado, além do goleiro Brenno e do zagueiro Kuscevic, que também se encontram no departamento médico. Outro jogador fora da partida é Gustavo Mancha. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza fechou acordo pela transferência do defensor de 21 anos por 4,5 milhões de euros (R$ 28,4 milhões na cotação atual) para o Olympiacos, da Grécia. O camisa 39 já viaja nesta sexta-feira, 29, rumo à Europa e vai assinar contrato por quatro anos com os gregos — até a metade de 2029.