Fortaleza necessita de mais um centroavante? Lucas Mota opina

Com o afastamento de Deyverson, surgiu no Fortaleza a possibilidade de mais um centroavante ser contratado pela equipe. Além da não utilização do jogador, a má fase de Lucero e os desempenhos recentes de Adam Bareiro não agradam nem a diretoria atual e nem os torcedores.

No programa Esportes do Povo desta terça-feira, 27, o colunista Lucas Mota opinou sobre a vinda de mais um "camisa 9" para o Leão. O jornalista se mostra preocupado porque a equipe já desembolsou R$ 10 milhões no atacante paraguaio e não tem a certeza de permanecer na Série A.