Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza necessita de mais um centroavante? Lucas Mota opina

Fortaleza necessita de mais um centroavante? Lucas Mota opina

No programa Esportes do Povo desta terça-feira, 27, o colunista Lucas Mota opinou sobre a vinda de mais um "camisa 9" para o Leão
Autor O Povo
Autor
O Povo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com o afastamento de Deyverson, surgiu no Fortaleza a possibilidade de mais um centroavante ser contratado pela equipe. Além da não utilização do jogador, a má fase de Lucero e os desempenhos recentes de Adam Bareiro não agradam nem a diretoria atual e nem os torcedores.

No programa Esportes do Povo desta terça-feira, 27, o colunista Lucas Mota opinou sobre a vinda de mais um "camisa 9" para o Leão. O jornalista se mostra preocupado porque a equipe já desembolsou R$ 10 milhões no atacante paraguaio e não tem a certeza de permanecer na Série A.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar