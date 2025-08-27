Fortaleza encaminha venda de Kervin Andrade ao Maccabi Tel Aviv, de Israel

Fortaleza encaminha venda de Kervin Andrade ao Maccabi Tel Aviv, de IsraelRecentemente, o Tricolor do Pici recusou propostas de Nacional e Moreirense, ambos de Portugal. Clube leonino mirava o valor de 6 milhões de dólares para negociar o venezuelano
O Fortaleza está próximo de concretizar a venda do meia-atacante Kervin Andrade ao Maccabi Tel Aviv, de Israel, por 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 11,3 milhões). A informação inicial da negociação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO, que apurou mais detalhes.
Conforme apurou a reportagem, tanto o Leão quanto o La Guaira, da Venezuela, aceitaram o valor proposto — os clubes dividem em 50% os direitos econômicos do atleta de 20 anos. No entanto, a divisão de percentual para uma venda futura ainda está sendo discutida pelas diretorias.
Recentemente, o Tricolor do Pici recusou propostas de Nacional e Moreirense, ambos de Portugal, pelo meia-atacante. Internamente, o clube leonino mirava o valor de 6 milhões de dólares. As ofertas pelo atleta, porém, não se aproximaram da quantia em nenhum momento.
Kervin soma 50 jogos pelo Fortaleza desde que subiu para o elenco principal. Ao todo, marcou oito gols e deu seis assistências. Em 2025, a minutagem do venezuelano diminuiu pela alta concorrência no setor de meio-campo.
