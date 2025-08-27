Fortaleza encaminha venda de Kervin Andrade ao Maccabi Tel Aviv, de Israel

Recentemente, o Tricolor do Pici recusou propostas de Nacional e Moreirense, ambos de Portugal. Clube leonino mirava o valor de 6 milhões de dólares para negociar o venezuelano

O Fortaleza está próximo de concretizar a venda do meia-atacante Kervin Andrade ao Maccabi Tel Aviv, de Israel, por 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 11,3 milhões). A informação inicial da negociação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO, que apurou mais detalhes.

Conforme apurou a reportagem, tanto o Leão quanto o La Guaira, da Venezuela, aceitaram o valor proposto — os clubes dividem em 50% os direitos econômicos do atleta de 20 anos. No entanto, a divisão de percentual para uma venda futura ainda está sendo discutida pelas diretorias.