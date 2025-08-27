Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza encaminha venda de Kervin Andrade ao Maccabi Tel Aviv, de Israel

Recentemente, o Tricolor do Pici recusou propostas de Nacional e Moreirense, ambos de Portugal. Clube leonino mirava o valor de 6 milhões de dólares para negociar o venezuelano
Autor João Pedro Oliveira
O Fortaleza está próximo de concretizar a venda do meia-atacante Kervin Andrade ao Maccabi Tel Aviv, de Israel, por 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 11,3 milhões). A informação inicial da negociação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO, que apurou mais detalhes.

Conforme apurou a reportagem, tanto o Leão quanto o La Guaira, da Venezuela, aceitaram o valor proposto — os clubes dividem em 50% os direitos econômicos do atleta de 20 anos. No entanto, a divisão de percentual para uma venda futura ainda está sendo discutida pelas diretorias.

Recentemente, o Tricolor do Pici recusou propostas de Nacional e Moreirense, ambos de Portugal, pelo meia-atacante. Internamente, o clube leonino mirava o valor de 6 milhões de dólares. As ofertas pelo atleta, porém, não se aproximaram da quantia em nenhum momento.

Kervin soma 50 jogos pelo Fortaleza desde que subiu para o elenco principal. Ao todo, marcou oito gols e deu seis assistências. Em 2025, a minutagem do venezuelano diminuiu pela alta concorrência no setor de meio-campo. 

Com informações de Rangel Diniz

